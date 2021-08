Microsoft Surface Duo 2 : le launcher aussi devrait être repensé

Alors qu'il ne devrait pas tarder à se montrer, le Microsoft Surface Duo 2 continue de susciter de nombreuses rumeurs quant à ses améliorations espérées et attendues. Parmi celles-ci, le launcher devrait lui aussi connaître un net rafraîchissement.

À sa sortie, le Surface Duo a été loin de faire l’unanimité. Bon concept mal fagoté, à la traîne technologiquement pour son prix, il s’est pris les pieds dans le tapis. On dira qu’il s’agissait d’une V1 et, comme toutes les V1, il vaut mieux toujours attendre la V2…

Alors pour le Surface Duo 2 qu’on dit en approche — le mois d’octobre est murmuré –, Microsoft aurait sérieusement revu sa copie. Si l’appareil photo promet d’être de bien meilleure facture que les clichés qui ont fuité jusque-là et le processeur de dernière génération avec la 5G notamment, le launcher aussi aurait droit à un redesign.

Un launcher enfin pensé pour le double-écran

Le Surface Duo premier du nom a été lancé avec Android 10 et un launcher maison qui n’avait rien d’original et de différenciant, se trouvant même être une version quelque peu obsolète. Et surtout, il présentait de nombreux soucis sur un double écran.

Selon plusieurs médias, Microsoft aurait fait de la refonte de son launcher un des éléments clés du nouveau Surface Duo 2. L’un de ses responsables chez Microsoft, Vishnu Nath, a reconnu que le sujet était « dans les tuyaux » pour Surface Duo, mais n’a pas voulu s’étendre plus longuement.

Yes. But nothing to announce here on Twitter right now. — Vishnu Nath 📱📱💻📲⌨️🚀 (@VishnuNath) August 7, 2021

Alors que le launcher de Microsoft a plutôt bonne réputation sur d’autres appareils, sur le Surface Duo, il souffrait de nombreux bugs de fonctionnement. La firme de Redmond aurait travaillé avec Google pour le rendre beaucoup plus fluide et efficace avec une utilisation sur deux écrans. Une amélioration qui sera ensuite poussée sur le premier modèle, qui attend encore l’arrivée prochaine de la migration vers Android 11, le tout était pourtant prévu plus tôt dans l’année.

Une grosse mise à jour logicielle serait également prévue, annonce le site Windows Latest. Le Surface Duo 2 ne devrait pas changer drastiquement d’allure par rapport à la première mouture. Le design a été plutôt bien pensé pour des usages de productivité — cela reste compliqué de répondre au téléphone et cela ne changera malheureusement pas –, mais c’est plutôt à l’intérieur qu’il fallait faire le ménage et voir plus loin.

Des progrès visibles dès octobre ?

On espère donc l’arrivée de la NFC, de la 5G, d’un meilleur appareil photo (qui avait surtout un capteur ultra-grand angle intéressant pour les appels vidéo) ou encore du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888. Même si, selon nous, pour ce que le Surface Duo ambitionne de faire, ce n’est pas forcément intéressant d’avoir une telle débauche de puissance… Une meilleure stabilité du multitâche et du multi-fenêtre, ou encore de la prise en charge du jeu vidéo ne serait pas de trop.

Rendez-vous sans doute courant octobre pour savoir si nos souhaits sont exaucés. Car, sur le marché des smartphones pliables, le Surface Duo reste un concept plus qu’intéressant pour travailler au quotidien.