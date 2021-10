Microsoft Office 2021 est là : Word et Excel à la sauce Windows 11

Microsoft présente Office 2021. La nouvelle version de la suite d'applications débarque en même temps que Windows 11 avec un nouveau design et des fonctionnalités tournées vers la collaboration en temps réel entre collègues.

Microsoft dévoile Office 2021 pour détailler à la fois les nouveautés prévues pour sa suite de logiciels dédiés à la productivité, mais aussi le prix qu’il faudra débourser (que ce soit dans le cadre d’un abonnement Microsoft 365 ou non). Bon à savoir : cette refonte sera lancée en même temps que la mise à jour Windows 11, le 5 octobre prochain.

Nouveau design à la Windows 11

Disponible sur Windows et macOS (les « plus récentes versions »), Office 2021 inclut les applications Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Teams. Préparez-vous notamment à un changement de design plus en accord avec la charte graphique de Windows 11, aussi bien au niveau des couleurs que des coins arrondis.

Nous avons également aligné intentionnellement cette mise à jour visuelle sur la disponibilité de Windows 11 afin d’offrir une expérience cohérente et homogène sur un nouveau PC Windows 11. Et oui, cette mise à jour est également disponible pour les personnes utilisant Windows 10.

Productivité et Microsoft Teams

L’accent est également mis sur la possibilité de collaborer à plusieurs sur un même document afin d’améliorer le télétravail. La firme précise que les abonnés à Microsoft 365 profitaient déjà de ces fonctionnalités, mais désormais même les utilisateurs achetant uniquement la suite Office 2021 y auront droit. « Il n’est pas nécessaire d’envoyer des notes ou des courriels supplémentaires, car tout le monde est informé de la mise à jour d’un fichier », lit-on dans le communiqué.

Cette collaboration en temps réel est animée par OneDrive. Microsoft recommande donc de sauvegarder vos fichiers sur son service de cloud avant de les partager. Sans surprise, Microsoft Teams profite d’une intégration plus poussée dans la suite Office 2021 pour améliorer le travail en équipe. Le logiciel est déjà préinstallé sur Windows 11, mais l’idée est de permettre aux utilisateurs sur Windows 10 et de Mac d’en bénéficier également via la suite Office ou l’abonnement Microsoft 365.

Pour aller plus dans le détail, vous pouvez retrouver les petites nouveautés listées par Microsoft pour chaque application de la suite Office 2021. Il suffit de cliquer ici.

Prix de Microsoft Office 2021

Office 2021 dans sa version « Home and Student » coûte 149,99 dollars aux États-Unis. Dans sa formule « Home and Business » (qui ajoute Outlook et des options pour les professionnels), il faut compter 249,99 dollars. Il est probable que cela se traduise par des prix respectifs de 149 et 249 euros en France.

Sachez aussi qu’un abonnement Microsoft 365 — qui donne toujours accès aux dernières versions des applications de la firme de Redmond –, coûte 69 euros par an ou 7 euros par mois dans sa version Personnel.