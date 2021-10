Xbox Series X : fini l’écran d’accueil tout flou, place (enfin) à la 4K

La mise à jour d’octobre arrive sur nos Xbox et donne un joli coup de polish à l’interface de la Series X. Adieu le 1080p upscalé, on passe à la 4K native… entre autres nouveautés.

On l’attendait depuis longtemps, l’interface en Ultra HD native sur la Xbox Series X est désormais une réalité. Apportée par la mise à jour d’octobre, cette nouveauté arrive alors que le tableau de bord et les éléments d’interface de la console de Microsoft étaient jusqu’à présent affichés en 1080p seulement, puis mis à l’échelle en Ultra HD. Une méthode qui impliquait un manque de netteté dérangeant pour de nombreux utilisateurs.

Comme le précise The Verge, cette qualité d’image améliorée concerne l’écran d’accueil de la série X, mais aussi l’écran Mes jeux et applications. Le menu Xbox Guide et « de nombreuses autres expériences », profitent également de l’affichage natif en 4K, assure Microsoft. Attention par contre, seule la Xbox Series X, conçue pour l’Ultra HD, profite de cette nouveauté.

Un mode nuit pour protéger nos yeux dans l’obscurité

Les autres fonctionnalités prodiguées par la mise à jour d’octobre sont par contre valables pour les deux consoles de nouvelle génération de Microsoft. Parmi elles, le nouveau mode nuit. Ce dernier vous laissera ajuster à votre guise la teinte de votre affichage pour moins agresser les yeux lorsqu’on joue dans une pièce sombre. Cette fonctionnalité peut aussi s’avérer utile pour les utilisateurs supportant mal la forte luminosité de certains écrans.

Source : Microsoft

Microsoft précise que les paramètres du mode nuit s’appliquent, une fois adoptés, à l’ensemble de la Xbox : que ce soit au niveau du système, des applications ou des jeux. On apprend par ailleurs qu’ils n’ont pas d’impact sur les performances. Mieux encore, ces réglages n’affecteront pas les couleurs des captures d’écran ou des clips enregistrés en jeu. Il est enfin possible de programmer l’activation de ce mode nuit à certains horaires particuliers.

La mise à jour d’octobre permet aussi de régler l’intensité lumineuse du voyant Xbox logé au centre de la manette, mais aussi la luminosité du logo Xbox sur la console. Dernière nouveauté, Microsoft ajoute un bouton d’accès rapide aux paramètres sur le Xbox Guide. Une bonne manière de « basculer rapidement sur les fonctions d’accessibilité sans quitter votre jeu ou votre application », explique Microsoft.