Xbox : le streaming sur Twitch arrive enfin, un an après la mort de Mixer

Microsoft propose aux membres du programme Insider de commencer à streamer sur Twitch directement depuis une console Xbox.

Je n’apprends rien à personne en disant que le streaming de jeu vidéo, c’est-à-dire le partage de ses parties sur Internet, s’est énormément démocratisé en plusieurs années. Ce nouvel usage a notamment été poussé par Sony avec le bouton partage de la manette de la PS4. La firme avait également eu le nez creux en intégrant directement le partage sur Twitch, la plateforme la plus populaire sur sa console. Avec ça, il est très simple de commencer un stream pour tout un chacun, sans investir dans du matériel dédié.

Côté Xbox, les choses sont plus difficiles. D’abord, le bouton partage n’a été intégré à la manette qu’avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. Aujourd’hui, Microsoft annonce une première intégration de Twitch, pour les membres du programme Insider sur Xbox.

Capture et partage

Il faut dire que la team au logo vert avait à l’origine plutôt misé sur le service maison Mixer. Microsoft entendait encore concurrencer Twitch et YouTube en 2020, mais le confinement n’a pas réussi à faire décoller le service. Mis devant le fait accompli, Microsoft a finalement revendu sa branche Mixer à Facebook. La marque a donc dû retravailler sa copie pour intégrer Twitch à ses consoles.

La fonction est désormais disponible en test pour les membres du programme Insider dans la boucle Alpha Skip Ahead. Dans l’onglet de partage, il est possible de streamer en direct sa partie en connectant son compte Twitch à sa Xbox. Microsoft précise que seul le jeu sera diffusé sur Twitch. Ainsi, si vous quittez le jeu pour aller sur le magasin par exemple, les spectateurs verront le jeu en pause, plutôt que vos informations confidentielles.

L’intégration de Twitch à la Xbox aura pris son temps, mais c’est une fonction plus que bienvenue. Petit à petit, le système de la Xbox gagne en fonctionnalités et devient de plus en plus performant.