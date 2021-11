Games with Gold : en novembre, c’est tenue de déménagement ou de superhéros offerte

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ou au Xbox Live Gold, n’oubliez pas de récupérer vos jeux offerts en novembre. Ce mois-ci, vous pourrez opter pour un déménagement animé dans "Moving Out", enfiler une tenue de superhéros dans "LEGO Batman 2" ou protéger votre royaume dans le Japon féodal de "Kingdom Two Crowns"

Comme chaque mois, Xbox offre à ses abonnés au Xbox Live Gold et à ceux du Xbox Game Pass Ultimate, quatre jeux à ajouter à sa bibliothèque. Vous pourrez y jouer tant que vous restez abonnés aux services.

Les jeux gratuits de novembre

Moving Out (Xbox One) — jusqu’au 30 novembre

Rocket Knight (Xbox 360) – jusqu’au 15 novembre

Kingdom Two Crowns (Xbox One) – Du 16 novembre au 15 décembre

Lego Batman 2 DC Super Heroes (Xbox 360) —Du 16 au 30 novembre

Les jeux sont accessibles sur Xbox One et Xbox Series. C’est l’occasion aussi de redécouvrir des titres plus anciens grâce à la rétrocompatibilité.

Si vous n’avez pas eu le temps de tester Moving Out, c’est l’heure du rattrapage de cartons. Ce jeu un peu loufoque vous fait incarner un déménageur allant de maison en maison pour charger des meubles et des cartons. Mais rien n’est jamais simple dans ce simulateur où vous devrez jouer autant avec la physique qu’avec l’espace de rangement de votre camion et les aléas des maisons. À jouer en solo ou jusqu’à quatre joueurs.

Dans Rocket Knight, le héros de la saga Sparkster de Sega signe son retour après 15 ans d’absence. Le royaume de Zephyrus est en ruine. À vous de repousser l’armée qui menace votre peuple. Il est aussi question de royaume à protéger dans Kingdom Two Crowns. Dans la peau d’un chef du Japon féodal, vous rassemblez vos forces pour lutter contre une force menaçante. Stratégie et exploration sont au cœur de ce jeu en pixel-art.

On ne présente plus les jeux LEGO. Humour, briques à fracasser et superhéros qui doivent collaborer sont encore au menu de ce LEGO Batman 2 DC Super Heroes. Aux côtés du sauveur de Gotham, on retrouve Superman, Wonder Woman et bien d’autres encore prêts à sauver la ville face à Lex Luthor et le Joker.

