Windows 11 : même pour les applis Android, Microsoft est exigeant côté configuration

Par le biais de l'Amazon Appstore, il sera possible d'installer des applications Android sous Windows 11... du moins si vous avez la bonne configuration. Car là aussi, Microsoft veille au grain.

Avec la première mise à jour majeure de Windows 11, Microsoft a déployé cette semaine plusieurs nouveautés importantes sur son OS. Parmi elles, l’apparition en preview de l’Amazon Appstore. Pour l’instant disponible uniquement aux États-Unis, il permet l’installation d’applications Android sous Windows 11. Comme dévoilé dans la vidéo ci-dessous, les applications se lancent alors en mode fenêtré, directement sur l’OS de Microsoft, et peu ou prou comme n’importe quel autre programme.

Seulement voilà, toutes les configurations ne sont pas compatibles avec cette fonction… et même si votre PC est capable de supporter Windows 11 (ce qui n’est pas nécessairement gagné s’il est « ancien »), il est possible qu’il ne puisse pas prendre en charge les applications Android proposées depuis l’Amazon Appstore.

Les processeurs Ryzen 2000 non supportés

Microsoft a en effet publié les configurations minimales et recommandées pour cette nouveauté. On découvre par exemple qu’il faut au moins 8 Go de RAM pour en profiter (16 Go sont recommandés) et que l’installation sur SSD (visiblement soit en SATA III, soit en NVMe) est requise. Côté processeur, il faut tabler sur un Intel Core i3 de 8e génération ou supérieur, un AMD Ryzen 3000 ou supérieur, ou un Qualcomm Snapdragon 8c au minimum. Microsoft précise enfin que la virtualisation doit être activée afin de permettre la prise en charge de Windows Subsystem on Android (WSA). La marche à suivre est accessible à cette adresse.

Les plus attentifs auront noté que Microsoft omet sciemment les processeurs AMD Ryzen de seconde génération (exception faite des APUs Ryzen 2000, plus récents et donc théoriquement compatibles). Ces derniers sont pourtant supportés par Windows 11. Sauf changement de programme, si vous avez installé Windows 11 sur une configuration équipée d’une de ces puces, vous ne pourrez pas profiter des applications Android via l’Amazon AppStore. Tout du moins lorsqu’il sera disponible en France.

