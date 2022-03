Xbox Cloud Gaming : bonne nouvelle, le support clavier souris arrive

Pour la première fois, Microsoft évoque officiellement le support du clavier et de la souris sur son service de Cloud Gaming. L'information provient du directeur de Microsoft Flight Simulator.

Avec le Xbox Game Pass Ultimate, en plus du catalogue de jeux pour Xbox et PC, il est possible de jouer en cloud gaming depuis de nombreux appareils (TV connectée, PC un peu vieux, smartphones, etc.). Si vous jouez sur PC, vous avez déjà dû remarquer une petite limite à la formule : il est pour l’heure impossible de jouer en cloud gaming sur le Game Pass sans manette associée.

Selon Jorg Neumann, directeur de Microsoft Flight Simulator qui s’exprimait lors d’un Q&A (via Windows Central), cela approche. « La prochaine étape pour nous est la souris et [et] le clavier. » Il modère cependant : « Il s’agit d’une prise en charge au niveau de la plate-forme, donc cela n’a rien à voir avec nous. Il est évident que la souris et le clavier fonctionnent pour notre jeu de simulation. L’équipe de la plate-forme travaille donc sur ce point. Je ne connais pas leurs dates, mais c’est pour bientôt. »

Première reconnaissance officielle

L’annonce peut ne pas paraître bien surprenante. Après tout, Microsoft a bâti sa fortune sur Windows, un OS tournant sur PC. Ses petites bêtes ont généralement besoin d’un clavier et d’une souris pour fonctionner. On se doutait donc bien que le support allait finir par être annoncé.

Mais il n’empêche, c’est la première fois qu’on entend un officiel de Microsoft reconnaître cette intention.

Un tel ajout permettrait de rendre jouable via cloud gaming des genres de jeu assez peu adaptés à la manette. On pense bien sûr de prime abord aux jeux de stratégie comme Age of Empires IV, mais aussi tous ceux qui rejoignent le Game Pass comme Total War : Warhammer III par exemple. Plus largement, les nombreux FPS qu’on trouve dans le catalogue du Game Pass en deviendraient tout de suite beaucoup plus attractifs en cloud pour les joueurs PC.

Il y a fort à parier que tous les jeux ne le proposeront pas, à l’instar de ce qui se pratique pour les jeux compatibles avec des contrôles tactiles pour les joueurs sur mobile. En effet, les jeux en bénéficiant ont tous une petite icône qui permet de les distinguer des autres.

