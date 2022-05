Xbox Cloud Gaming : Microsoft en dit plus sur son projet Keystone

Microsoft va-t-elle finir par lancer sa clé Xbox dédiée au multimédia et au cloud gaming ? La firme donne des nouvelles du projet.

En voilà un projet de longue haleine. Depuis le mois d’octobre 2020, on sait officiellement que Microsoft travaille toujours un appareil Xbox permettant d’accéder au Xbox Cloud Gaming depuis n’importe quel téléviseur. L’idée serait de suivre ce que Google proposait au lancement de Google Stadia, son service de cloud gaming, avec le Chromecast Ultra. Un produit à petit prix en HDMI à connecter sur son téléviseur pour le transformer en appareil capable d’accéder au cloud gaming.

Un projet de longue date

On dit que c’est un projet de longue haleine, car en réalité, Microsoft travaille sur cette idée depuis les débuts de la Xbox One en 2013. À l’époque, le Xbox Cloud Gaming n’existe pas encore (même si Microsoft travaille déjà dessus) et l’idée est surtout de permettre un accès aux films, séries et musiques achetées sur le service multimédia de Xbox. La marque se rêvait alors future concurrente de Netflix et Spotify.

Depuis, le projet a bien évolué, et Microsoft a publiquement donné de nouvelles informations à la suite de révélations du site Windows Central. On a désormais un nom de code, le projet Keystone.

Ces derniers mois, le projet a fait beaucoup parler de lui. En juin 2021, quelques jours avant son gros Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft a commencé à en parler publiquement sans interview dans le cadre de l’extension du Xbox Game Pass à de nouveaux écrans. L’idée refait parler d’elle en mai 2022 quand Microsoft présente Xbox Everywhere, sa nouvelle stratégie pour mettre le Xbox Cloud Gaming dans tous les esprits. Quelques jours plus tard, c’est au tour de VentureBeat et du journaliste Jeff Grubb d’en faire un article dédié.

Le produit n’est pas prêt et a évolué

Cette fois c’est Windows Central qui nous informe donc que le projet se nomme Keystone. Le site mentionne l’apparition de ce nom de code dans une liste des systèmes d’exploitation de Microsoft à côté des autres systèmes Xbox.

Malgré ce très long projet, Microsoft n’est pas encore prêt à annoncer son produit. Un responsable de la marque l’a officiellement confirmé à Windows Central.

Comme dans tout projet technique, nous évaluons constamment nos efforts, examinons nos apprentissages et nous assurons que nous apportons de la valeur à nos clients. Nous avons pris la décision de nous éloigner de l’itération actuelle du dispositif Keystone. Nous allons tirer les leçons de notre expérience et recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra d’offrir le Xbox Cloud Gaming à davantage de joueurs dans le monde à l’avenir.

On comprend donc que Microsoft a décidé de revoir les caractéristiques de l’appareil et a repoussé sa date de mise sur le marché. D’après le journaliste Jez Corden, il ne faut pas s’attendre à découvrir ce projet Keystone avant un petit moment, et « certainement pas au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 ». Pour apporter de l’eau à son moulin, nous pouvons en effet dire que Microsoft a choisi depuis plusieurs années de dédier ces « showcase » à des démonstrations de jeux vidéo de ses nombreux studios. La firme préfère faire ses annonces « services » en dehors de ses showcase. En 2021, elle avait choisi de les faire quelques jours avant le Xbox & Bethesda Games Showcase. On peut se demande si elle a prévu de renouveler cette expérience, avec ou sans Keystone à dévoiler.

D’après le journaliste Tom Warren, également spécialisé dans les sujets Microsoft, il ne faut pas forcément comprendre de cette déclaration officielle que le produit serait « annulé ou prévu dans longtemps ». Les deux sources sont donc en désaccord d’interprétation sur ce point. Si Microsoft doit prochainement reparler de ce projet, on peut supposer que la firme profitera de l’effervescence autour de l’ÉTÉJV, le nom parfois prêté aux conférences de l’été dans le jeu vidéo, depuis la mort de l’E3.

