Xbox Games with Gold : Meat Boy va vous faire rager, mais détendez-vous en construisant des villes

L'été arrive, mais ne sortez pas trop. Les jeux gratuits Games with Gold reviennent avec quatre titres à découvrir pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au Xbox Live Gold. Et notamment le célèbre Super Meat Boy.

Comme tous les mois, Xbox propose quatre jeux gratuits aux abonnés à ses services de jeux vidéo, Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Si vous en faites partie, vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque pour les conserver et y jouer quand vous voulez, tant que vous avez votre abonnement.

Le jeu qui tapera peut-être dans l’œil de certains immédiatement, c’est Super Meat Boy, un plateformer 2D sorti originellement sur Xbox 360. On n’est pas loin d’un Super Mario Bros ici (dont il est une parodie, d’où les initiales SMB), mais avec une mécanique de die and retry et plus de 300 niveaux qui devraient vous faire chauffer le crâne plus que le soleil.

Si l’expérience ne vous tente pas trop, mais que vous souhaitez quand même jouer à un jeu de plate-forme, Raskulls sera peut-être pour vous. Le temps de 60 niveaux, vous devrez réaliser une quête en cassant des rochers… et du fromage.

Mais si vous n’êtes pas tentés par une quête héroïque et que vous voulez vous creuser les méninges, Xbox a aussi pensé à vous. Dans Aven Colony, vous allez pouvoir créer un foyer pour l’humanité sur une planète extra-terrestre : colonies, villes, jusqu’à arriver à des métropoles.

Pour jouer les architectes et créer des chefs-d’œuvre, Project Highrise : Architect’s Edition sera pour vous. Dans ce jeu, qui possède aussi une campagne, vous allez construire des gratte-ciel en faisant preuve d’ingéniosité pour qu’ils fonctionnent correctement. De quoi vous donner un peu de fil à retordre, surtout si vous arrivez à terminer les quelques 29 scénarios du jeu.

Les jeux offerts en juin

Aven Colony : du 1er au 30 juin

Project Highrise: Architect’s Edition : du 16 juin au 15 juillet

Super Meat Boy : du 1er au 15 juin

Raskulls : du 16 au 30 juin

