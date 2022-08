La belle idée de Microsoft pour populariser les émojis de Windows 11

Microsoft va proposer en open source la quasi intégralité de ses nouveaux émojis, basés sur le Fluent design. Au total, un peu plus de 1500 d'entre eux pourront ainsi être utilisés librement... et par n'importe qui.

Entièrement remaniés pour la sortie de Windows 11 en fin d’année dernière, les émojis de Microsoft sont désormais open source, en tout cas dans leur grande majorité. Microsoft a en effet annoncé qu’au total 1538 de ses émojis sont concernés. Intégrés dans Windows 11 dans une version « plate » (ce qui avait d’ailleurs fait plus ou moins scandale), puis dans les dernières versions de Teams en version « 3D », plus originale et agréable à l’œil, ces émoticônes pourront donc être employées librement, gratuitement, et par n’importe qui.

Pour rendre ses émojis plus accessibles encore, Microsoft les propose par ailleurs en différents formats : SVG, PNG et JPG. Et comme le précise XDA Developers, il existe même une version minimaliste monochrome de ces smileys, elle aussi disponible en open source.

Quelques exceptions à la règle… mais on sait pourquoi

Comme évoqué plus haut, Microsoft ne rend pas open source l’intégralité de ses émojis. Certains resteront en effet dans son giron puisqu’ils sont protégés par des marques déposées. C’est notamment le cas de l’émoji « Clippy », connu pour avoir longtemps été utilisé dans Microsoft Office (entre 1997 et 2007 en l’occurrence). Certaines émoticônes renvoyant au travail à la maison, introduites par Microsoft durant la période Covid, resteront également « privées » puisqu’elles contiennent le logo de Windows… qui est évidemment protégé par des licences, en plus de renvoyer lui aussi à une marque déposée.

Louable, l’élan de Microsoft vers l’open source est tout ce qu’il y a de plus concret puisque la firme propose dès à présent l’ensemble des émojis concernés sur GitHub. Plus pratique peut-être, XDA Developers souligne que ces derniers sont aussi en libre accès sur Figma. En offrant ainsi ses émojis, Microsoft fait d’une pierre deux coups : il se montre sous un jour plus ouvert… tout en faisant ce qu’il faut pour inonder le marché de ses émoticônes à lui, au détriment peut-être de celles de la concurrence.

