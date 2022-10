Xbox Series X et S : plus besoin de télécommande avec la dernière MAJ

Les Xbox Series X et Series S reçoivent une nouvelle mise à jour. Celle-ci rajoute diverses options, comme celle de contrôler le son du téléviseur auquel elles sont connectées.

La nouvelle mise à jour des Xbox Series S et Series X apportent quelques nouveautés intéressantes pour celles et ceux qui auraient les oreilles sensibles. De petites améliorations toujours bienvenues pour améliorer l’expérience au sein de l’interface des consoles.

Dites adieu à la télécommande

Les Xbox Series S|X tirent désormais pleinement parti de la technologie CEC (Consumer Electronics Control) permettant de transmettre des signaux par le biais d’un port HDMI. Cela permettait déjà d’allumer un téléviseur au lancement de la console et Microsoft vient de rajouter un nouvel usage : le réglage du son du téléviseur.

Plus besoin de télécommande pour gérer le volume ! Appuyez sur le bouton Xbox pour faire apparaître le Guide (l’interface en pop-up sur le côté gauche de l’écran), puis rendez-vous dans la section Audio et Musique. En plus de pouvoir régler le volume d’un casque, il est désormais possible d’y gérer le volume du téléviseur.

Toujours dans les améliorations concernant l’audio, Microsoft a rajouté une nouvelle fonctionnalité dans les options supplémentaires des paramètres de volume et de sortie audio. Sobrement baptisée « Désactiver les sons de démarrage », elle fait ce que son nom indique en rendant la console silencieuse à l’allumage. Il est en outre possible de choisir le mode du carillon d’alimentation.

D’autres changements, jusque dans l’application Xbox

D’autres éléments ont été mis à jour, comme le nom des modes d’alimentations ou encore le nom du mot de passe Xbox (qui devient le « Xbox PIN »). Les changements s’invitent jusque dans l’application Xbox pour Android et iOS. Dans la bibliothèque de captures de celle-ci, il est désormais possible d’éditer les clips vidéos pour en choisir la durée. Parfait pour partager une astuce avec vos amis ou un haut fait sur les réseaux sociaux.

N’oubliez pas non plus de mettre à jour vos manettes, elles ont toutes reçu des correctifs.

