Votre smartphone Android va devenir le compagnon idéal de vos PowerPoint

Une nouvelle mise à jour, accessible pour l'heure aux membres du programme Insider, permet à la version web d'Office d'intégrer en direct des photos prises avec un smartphone Android.

L’entente entre Android et l’environnement logiciel de Microsoft se fortifie encore un peu au service des utilisateurs à cheval entre les deux écosystèmes. Après le déploiement en grand nombre d’applications Android sur Windows 11. On apprend de SamMobile que certaines applications web de la suite Office sont désormais en mesure d’intégrer en direct des photos prises depuis un smartphone Android.

En l’occurrence, tous les smartphones Android récents sont éligibles, y compris (bien sûr) ceux de Samsung, partenaire privilégié de Microsoft en matière d’échanges Windows / Smartphone. Pour l’instant, cette nouveauté concerne toutefois uniquement les membres du programme Insider et les versions web de Microsoft Word et PowerPoint.

Un déploiement graduel, promet Microsoft

Comme le souligne pour sa part The Verge, ce n’est pas la première fois que Microsoft permet à des smartphones Android de faire du transfert de fichiers vers l’environnement Windows. Cependant, la firme n’avait jamais intégré, directement dans une application, une fonction permettant l’intégration facilitée de photos prises depuis un appareil Android. Une première qui devrait rendre service à bien des utilisateurs d’Office Web avant, peut-être, d’être adoptée à plus grande échelle sur d’autres services de Microsoft.

Source : Microsoft

Quoi qu’il en soit, intégrer les photos d’un smartphone Android sur Word et PowerPoint web se fait en quelques clics depuis l’interface des deux outils. Les images sélectionnées peuvent ensuite être insérées facilement dans une présentation ou un document existant. Au préalable, il faut toutefois avoir configuré l’application Lien avec Windows sur votre smartphone pour permettre un appairage avec votre PC. Si ce n’est pas déjà fait, la chose ne prend pas plus de quelques minutes grâce à un QR code affiché, chez les utilisateurs non appairés, dans Insertion > Image > Appareil mobile.

Microsoft promet pour le reste une mise à disposition graduelle de cette nouvelle fonction. Un moyen de contrôler son déploiement et s’assurer qu’elle fonctionne parfaitement chez l’ensemble des utilisateurs. Un abonnement Microsoft 365 actif est par contre requis, au même titre que la version 104.0 de Firefox si c’est le navigateur que vous utilisez.

