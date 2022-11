La Surface Pro 9 partage un secret avec l’iPhone 14

Sorti il y a quelques semaines, on découvre que le Surface Pro 9 possède un atout caché de taille, à savoir le même que l'iPhone 14 : sa réparabilité. iFixit l'a démonté et analysé pour lui attribué une bonne note, montrant que Microsoft s'est grandement amélioré sur ce point.

L’iPhone 14 nous a révélé un argument important : sa réparabilité. La plateforme iFixit avait vanté les mérites du dernier smartphone d’Apple et cette fois-ci fait l’éloge de Microsoft pour son travail sur la réparabilité du Surface Pro 9.

Microsoft a fait des efforts sur la réparabilité de son Surface Pro

Microsoft s’était complètement raté avec son Surface Pro 7 auquel iFixit avait attribué une note désastreuse de 1 sur 10, expliquant que « la batterie était collée, ce qui la rendait pratiquement impossible à remplacer, et la RAM, le CPU et le SSD étaient tous soudés directement à la carte mère ».

iFixit a donc démonté le Surface Pro 9 pour l’étudier et se dit heureux des améliorations qui ont été apportées. La batterie n’est effectivement plus collée, mais vissée. Aussi, Microsoft a informé le site de tutoriels de réparation qu’il allait publier des guides de réparations sur son site d’ici à la fin de l’année et fournirait des pièces détachées à partir de l’année prochaine. Dans sa déclaration adressée à iFixit, la firme de Redmond indique travailler avec un grand détaillant américain pour développer son réseau de réparation agréé, qui sera disponible début 2023.

Le démontage du Surface Pro 9 révèle de bonnes surprises

Avec son démontage, iFixit note que le SSD est facilement accessible puisqu’il suffit « de soulever un minuscule rabat magnétique sur le corps de l’appareil ». Il n’y a qu’une vis à enlever pour remplacer le SSD.

Du côté de l’écran, Shahram Mokhtari d’iFixit note que les écrans des versions précédentes du PC portable de Microsoft étaient difficilement démontables. Cependant, sur le Surface Pro 9, « les bords de l’écran en verre sont légèrement flexibles pour éviter qu’ils ne se brisent lorsque vous retirez l’écran » ; une « deuxième victoire de Microsoft en matière de réparabilité ». Enlever cet écran, c’est surtout pouvoir accéder aux autres composants qui « sont disposés de manière assez intuitive ». Si la RAM est soudée à la carte mère, iFixit rappelle que c’est chose courante sur les ordinateurs portables compacts.

Le plus grand changement apporté par le Surface Pro 9 se situe au niveau de la batterie. Auparavant, la manipulation était très complexe et nécessitait un peu de matériel. Désormais, la batterie « est maintenue avec rien de plus que des vis, et le processus de retrait et de remontage est tout bonnement simple ».

Avec toutes ces améliorations, Microsoft a conçu le Surface Pro le plus réparable et a obtenu un score de réparabilité de 7 sur 10 de la part d’iFixit. Un score qui n’est pas à confondre avec l’indice de réparabilité français, dont les critères sont différents. Si cela peut paraître assez peu, c’est en fait parce que les manuels d’entretien et les pièces détachées ne sont pas encore disponibles : une fois que ce sera fait, la note pourrait être revue à la hausse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.