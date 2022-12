Ce feuilleton a rythmé la semaine. Microsoft pourra-t-il aller au bout de son projet très ambitieux de racheter Activision Blizzard pour faire un sacré bon en avant dans le monde du jeu vidéo ? Ou la firme de Redmond sera-t-elle contrariée par des mesures œuvrant pour une saine concurrence ? En attendant de le savoir, nous aimerions avoir votre avis dans le cadre de notre sondage de la semaine.

Annoncé avec grand bruit en janvier 2022, le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars a rencontré un obstacle majeur cette semaine. Il s’agit d’un projet important, car il permettrait à Microsoft de mettre la main sur des licences très lucratives comme Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush. Un rachat un peu trop juteux au goût de Sony qui s’est positionné comme grand opposant à cette affaire.

La grande campagne de Microsoft

Sentant le vent tourné, Microsoft a lancé une grande campagne de communication pour défendre son projet. La firme n’a pas hésité à attaquer Sony publiquement, et à convaincre le premier syndicat du jeu vidéo américain de le soutenir. Pour isoler Sony, Microsoft a également proposé des contrats avec Nintendo et Valve pour garantir que Call of Duty ne deviendra pas une exclusivité.

Des arguments qui n’ont pas convaincu la FTC, en charge de réguler la concurrence aux États-Unis. Elle a décidé de poursuivre Microsoft en justice pour faire bloquer totalement le rachat. D’après elle, Microsoft gagnerait trop en poids en mettant la main sur ses franchises sur le marché des consoles haute performance et des services d’abonnement. De plus, il ne serait pas possible de faire confiance à Microsoft après le rachat de Bethesda, puisque les prochains jeux de l’éditeur seront exclusifs à l’écosystème Xbox.

Qu’en pensez-vous ?

Nous profitons donc de ces quelques rebondissements pour connaître votre avis. Aimeriez-vous que Microsoft puisse racheter Activision Blizzard ?

Chargement Aimeriez-vous que Microsoft puisse racheter Activision Blizzard ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, j’ai envie d’avoir Call of Duty dans le Game Pass au plus vite

Oui, Sony a besoin de plus de concurrence

Non, Microsoft est déjà trop gros

Non, il faut empêcher tous les rachats

N’hésitez pas à préciser et à argumenter vos avis dans les commentaires de cet article. Nous demandons simplement à ce que les échanges restent courtois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.