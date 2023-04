Pourquoi les jeux Xbox devraient vous coûter moins cher en énergie

Xbox met à disposition des développeurs des outils permettant de réduire la consommation énergétique des jeux vidéo. On a discuté avec la directrice du développement durable pour en savoir un peu plus.

Greenwashing ou réelle conviction écoresponsable ? L’un et l’autre ne sont pas incompatibles et Xbox permet de s’intéresser à un bel exemple. La filiale de Microsoft a en effet présenté, lors de la GDC 2023, le Xbox Sustainability Toolkit. Difficile de bien comprendre de quoi il s’agit simplement avec ce nom en anglais. Pourtant, il s’agit là d’une nouveauté importante pour les joueurs et joueuses — notamment sur Xbox Series X et Series S — et d’une potentielle bonne nouvelle pour leur facture d’électricité.

La promesse est intéressante. Le Xbox Sustainability Toolkit est un outil qui permet aux développeurs et développeuses d’apporter plus facilement des optimisations sur leurs jeux afin de réduire leurs consommations d’énergie « sans nuire à la fluidité ».

Des jeux qui consomment moins

Imaginez donc une boîte à outils mis à disposition des développeurs de jeux Xbox. Dans cette boîte, on trouve des instruments servant à visualiser clairement et avec précision la consommation d’un jeu.

Concrètement, un développeur peut alors apporter une modification — quelle qu’elle soit — et immédiatement comprendre si cette mise à jour a un effet positif ou négatif sur la consommation du jeu et dans quelle proportion.

Selon le communiqué officiel, l’idée est de « surveiller et de visualiser la consommation d’énergie, d’expérimenter la réduction de la consommation d’énergie, de comprendre la production totale d’énergie de leurs jeux et de la comparer aux données de référence de la plateforme pour établir un contexte de comparaison ».

Nous avons discuté brièvement avec Trista Patterson, la directrice du développement durable chez Xbox. Cette dernière nous explique que sa firme cherche à réduire son impact environnemental et que cela passe aussi bien par la ligne de production de ses consoles que par les jeux qui tournent dessus.

Un peu d’économie pour les joueurs et les joueuses

« Les développeurs de jeux sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir voir précisément où intervenir », affirme-t-elle. Selon elle, ils n’avaient pas la même visibilité auparavant. Trista Patterson insiste par ailleurs que le Xbox Sustainability Toolkit fournit « un retour d’information visuel immédiat ». Autrement dit, la solution proposée par Microsoft ne représente pas une perte de temps dans le processus de développement.

La directrice donne par ailleurs quelques exemples concrets. « Pourquoi le menu du jeu devrait-il consommer autant que lorsqu’on est en jeu ? ». C’est ce genre de réflexion et d’expérimentation que veut pousser Xbox avec le fameux Sustainability Toolkit.

Autant d’éléments qui, à terme, peuvent permettre aux utilisateurs et utilisatrices d’économiser un peu d’argent sur leur consommation d’énergie malgré le fait de lancer leur Xbox.

Un travail fait avec les développeurs

Du côté de Xbox, cela permet de faire valoir les efforts visant à réduire son impact environnemental. En outre, pour bien montrer que les nouveautés apportées sont pertinentes, l’entreprise souligne le travail effectué avec les professionnels du secteur et évoque « une série d’ateliers organisés avec des développeurs de studios en interne et tiers ».

Chez Ubisoft, par exemple, Trista Patterson explique que ses équipes ont passé la journée avec 26 hauts responsables. « En conséquence, ils nous ont fait des retours et nous avons pu continuer de travailler sur le projet ».

Il s’agit donc d’une belle opération de communication pour Xbox, mais derrière cela, les effets bénéfiques pour les joueurs et les développeurs pourraient s’avérer concrets.

