Activision Blizzard : le rachat en passe d’être validé en Europe, Microsoft va pouvoir souffler

Reuters et Bloomberg affirment que Microsoft devrait obtenir un feu vert pour le rachat d'Activision Blizzard en Europe dans les prochains jours.

Le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 70 milliards de dollars a reçu un revers certain avec le blocage de la part de l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni. Si l’on ajoute les mauvaises ventes de Xbox et le lancement catastrophique de Redfall, on peut estimer que Microsoft ne passe pas les semaines les plus enthousiasmantes de son existence. Une lueur nait toutefois à l’horizon pour la firme : la décision de l’Union européenne, toujours concernant ce rachat massif.

Une validation avec une semaine d’avance ?

Officiellement, la Commission européenne s’est donnée jusqu’au 22 mai 2023 pour rendre sa décision concernant le rachat. Toutefois, la très sérieuse agence Reuters affirme qu’elle pourrait anticiper cette date limite et donner son feu vert dès le 15 mai 2023, soit lundi prochain.

D’après l’agence, Microsoft aurait réussi à convaincre la Commission européenne grâce aux nombreux accords signés avec les autres services de cloud gaming sur les 10 prochaines années. Elle s’appuie sur les déclarations de plusieurs groupes de sources, un premier groupe affirmant que la réponse tombera le 15 mai, et un second groupe interrogé au mois de mars concernant les accords avec les services de cloud gaming.

Ce n’est pas tout, le média Bloomberg s’appuie également sur deux sources proches du dossier pour abonder dans le sens des déclarations de Reuters.

Un coup de souffle pour Microsoft

Si l’UE valide bien le rachat, cela devrait renforcer le dossier d’Activision Blizzard et de Microsoft. Les deux sociétés auront un terrain de moins sur lequel se battre alors qu’elles doivent préparer leur dossier en appel au Royaume-Uni et leur procès aux États-Unis contre la FTC.

Après la décision de l’UE, c’est celle de la Chine également prévue pour les semaines à venir qui devrait faire pencher la balance. Si Microsoft obtient deux feux verts, la firme pourra se concentrer sur le dossier des États-Unis, jugé plus facilement gagnable par les observateurs. La procédure d’appel au Royaume-Uni restera, elle, un vrai défi pour le rachat.

En juillet, Microsoft et Activision Blizzard vont devoir renégocier le projet de rachat. S’il n’est pas abandonné, le dossier devrait encore durer au moins jusqu’en 2024.

