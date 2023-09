Comment Windows 11 veut s’inspirer de l’iPhone pour embellir votre bureau

Votre bureau Windows est sur le point de connaitre la plus grosse refonte de son existence. Microsoft proposera bientôt une mise à jour visant à le rendre plus interactif et vivant grâce à l'intelligence artificielle.

Microsoft est sur le point d’annoncer une mise à jour majeure pour Windows 11 lors de sa conférence du 21 septembre 2023 avec Windows Copilot qui devrait s’intégrer à toutes les composantes du système. Si on attend de voir l’IA de Microsoft s’intégrer à Bing sous la forme d’un chatbot et même à ses applications Photos et Paint, elle devrait aussi faire faire son apparition directement sur votre bureau Windows.

Rendre le bureau Windows plus vivant

Selon les informations de Windows Latest, Microsoft serait en train de tester une nouvelle manière d’interagir avec son bureau. L’objectif serait ici de rendre votre fond d’écran plus interactif et réactif lorsque l’utilisateur bouge son écran ou bien la souris, avec un effet de profondeur marqué entre les icônes et les fenêtres qui s’y superposent.

Cet effet, il est bien connu, c’est celui de parallaxe, qu’on observe déjà sur les iPhone depuis iOS 7 ainsi que sur les smartphones de Samsung avec leur outil de customisation Good Lock. On l’obtient en désynchronisant le mouvement entre le contenu du bureau (les icônes par exemple) et le fond d’écran pour ajouter un sentiment de relief entre tous les éléments du système. On imagine que cela ne sera pas du goût de tous les utilisateurs : on sait que l’effet avait provoqué quelques vertiges et nausées à son arrivée sur iPhone.

Microsoft n’en est pas à son coup d’essai ; la marque avait déjà ajouté cet effet de parallaxe à l’écran de connexion de Windows 10 ainsi que sur le Windows Store. Actuellement, il est nécessaire d’utiliser un outil comme Wallpaper Engine pour obtenir ce type d’interactivité avec son fond d’écran. Mais c’est la première fois que le système le proposerait nativement sur le bureau. Cette fonctionnalité devrait forcément s’intégrer aux appareils Surface de la marque, et on l’attend aussi pour les utilisateurs de Windows en version desktop.

