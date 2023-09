Un rachat de Nintendo par Xbox : quand Microsoft veut viser le très long terme

Des documents confidentiels dévoilent les discussions entre le patron de Microsoft Gaming Phil Spencer et des pontes de Microsoft sur l'idée d'un rachat Nintendo.

On le sait grâce à des documents confidentiels : Microsoft a réfléchi a de nombreux rachats au cours des dernières années. On peut citer Bungie, Sega, Crytek ou encore IO Interactive, mais aussi Nintendo.

Le constructeur japonais, papa de franchise comme Mario ou Pokémon, a longtemps été dans le viseur du géant américain, depuis les tout débuts de Xbox en fait.

En 2020, Microsoft convoite l’idée et est loin de la mettre de côté. Ce serait même la cible rêvée du géant.

Jouer le long terme

On doit ces nouvelles indiscrétions à une fuite de documents non censurés en marge du procès entre la FTC et Microsoft dans le dossier de rachat d’Activision Blizzard. Cette fuite qui nous a déjà permis de découvrir les prochaines consoles Xbox prévues pour 2024 et même la prochaine génération de console Xbox pour 2028.

Cette fois, c’est un échange de mails entre Phil Spencer, Chris Capossela et Takeshi Numoto, respectivement chefs du gaming, de la communication et du marketing.

On peut y lire que le rachat de Nintendo par Microsoft serait « LE » joyau absolu pour l’activité jeu vidéo du groupe. D’après Phil Spencer, il ne faut toutefois pas compter dessus dans l’immédiat, car le constructeur japonais « est assis sur une immense pile de cash ».

Le patron de Xbox reste enthousiaste et estime que Microsoft doit continuer de travailler des partenariats avec Nintendo pour que les deux entreprises se rapprochent : « si une entreprise américaine avait une chance avec Nintendo, nous sommes probablement les mieux positionnés ».

Le rachat de Nintendo doit donc être « joué sur le long terme » et Microsoft ne doit surtout pas se pencher sur l’idée d’un rachat « hostile ». Pour Phil Spencer, atteindre un tel objectif serait un « moment de carrière » et termine par son opinion très personnelle.

Je pense honnêtement que c’est une bonne chose pour les deux entreprises. Il faut juste beaucoup de temps à Nintendo pour comprendre que son avenir ne passe pas par son propre matériel. Un long moment… :-)

Trois rachats en même temps

Toujours dans cet échange daté de 2020, on découvre que Phil Spencer est alors en discussion avec Zenimax Bethesda, une acquisition qui sera dévoilée plusieurs mois plus tard, et Warner Bros Games. Il indique avoir demandé à Satya Nadella, le patron de Microsoft, et Amy Hood, la directrice financière, si Microsoft devait mettre en pause les rachats dans le jeu vidéo.

Il faut comprendre : ce mail est envoyé quelques jours après que Microsoft se soit positionnée publiquement pour racheter TikTok. La réponse rapportée par Phil Spencer est limpide : « non ». Il explicite que mener de front trois rachats ne poserait pas de problème pour Microsoft.

Au final, ni TikTok ni Warner Bros Games ne seront rachetés par Microsoft. Pour ce dernier, on peut supposer que la firme s’en est désintéressée, car Warner Bros Games n’avait pas la propriété des licences les plus juteuses sur lequel le studio travaille : Harry Potter, Batman, Suicide Squad, etc.

La publication de ces échanges confidentiels ouvre une nouvelle fois la fenêtre sur les véritables idées que les cadres de Microsoft s’échangent en interne, loin des regards, et sur leur stratégie à plus ou moins long terme. N’attendez pas l’annonce d’un rachat de Nintendo par Microsoft pour les années à venir. Mais dans 15, 20 ou 30 ans, de l’eau aura coulé sous les ponts et une fusion des deux entreprises pourrait ne plus apparaitre si étrange.