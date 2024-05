Windows 11 : comment Microsoft va faire le forceur pour son Xbox Game Pass

Après avoir introduit les publicités au sein même du menu Démarrer, Microsoft va faire de la pub pour ses propres services dans les paramètres de Windows 11. Et ça concerne cette fois le Xbox Game Pass.

Microsoft continue d’afficher des publicités dans Windows 11, ou des « cartes de recommandations » comme elles sont surnommées par la firme. Après avoir introduit des annonces au sein même du menu Démarrer (heureusement désactivables), Microsoft va faire la promotion de ses propres services au sein même des paramètres Windows.

Des pubs dans les paramètres de Windows 11

Cette nouveauté fera partie de la mise à jour de 24H2 attendue pour le second semestre 2024, mais dont certaines fonctionnalités peuvent déjà être testées par les membres Windows Insiders sur le canal Dev. La mise à jour KB5037864 déployée depuis ce week-end marque l’arrivée d’un tout nouveau type de publicité au sein de Windows 11, cette fois dans le menu des paramètres.

Celle-ci sera présente sur la page d’accueil des Paramètres du système et vous invitera à vous abonner au Xbox Game Pass si vous n’êtes pas déjà membre du service et que vous jouez régulièrement à des jeux vidéo sur votre PC. À noter que cette « carte de recommandation » ne s’affichera que sur les éditions Famille et Professionnel de Windows 11 et uniquement si vous avez lié un compte Microsoft à votre machine.

La chasse aux abonnés Game Pass sur PC

Dans un contexte où la vente de consoles est en chute libre et que les contenus et services portent la santé financière de Microsoft, cette mise à jour va dans le sens de la stratégie de Microsoft. Si le rachat d’Activision Blizzard a dopé les derniers résultats financiers de la firme, le Xbox Game Pass reste une priorité, notamment sur PC où Steam reste largement dominant.

Récemment, Microsoft a apporté des améliorations significatives à son application Xbox sur Windows pour rapprocher davantage l’expérience à celle de Steam, avec des aspects communautaires plus poussés et une refonte visuelle d’envergure. Dans ce contexte, il ne reste plus qu’à convaincre les utilisateurs sur PC de s’abonner au Game Pass au sein même de Windows 11. Au risque de passer à nouveau pour un forceur de service.

Au moins, cette publicité ne s’affiche pas au lancement de Steam. Pour le moment.