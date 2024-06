Xbox Game Pass en juin : de l’horreur au cosy avec My Time at Sandrock

Xbox nous donne un aperçu des jeux à venir dans le Game Pass. Au programme : le très attendu et effrayant Still Wakes the Deep ou encore My Time at Sandrock. La suite très attendue du studio Pathea Games.

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle salve de jeux pour son Xbox Game Pass qui vient conclure les annonces faites au dĂ©but du mois de juin.

Still Wakes the Deep et My Time At Sandrock au programme

Voici la liste des jeux qui arriveront sur cette seconde partie du mois de juin :

My Time at Sandrock (Cloud, Console et PC) – 19 juin ;

Keplerth (PC) – 20 juin ;

EA Sports FC 24 (Cloud, Console et PC) via l’EA Play – 25 juin ;

SteamWorld Dig (Cloud et Console) – 26 juin ;

SteamWorld Dig 2 (Console et PC) – 26 juin ;

Robin Hood – Sherwoood Builders (Cloud, Console et PC) – 27 juin ;

Nous en parlions plus tĂ´t ce mois-ci, le très attendu Still Wakes the Deep est disponible ce 18 juin (Cloud, PC et Console). Ce jeu d’horreur vous transporte sur une plateforme pĂ©trolière en mer du Nord alors qu’une crĂ©ature horrifique semble s’ĂŞtre glissĂ©e Ă bord. De quoi contraster avec My Time at Sandrock. Un farming et building game Ă l’univers colorĂ© qui fait suite Ă My Time at Portia dĂ©veloppĂ© par Pathea Games. Le jeu avait Ă©tĂ© très largement kickstartĂ© Ă sa sortie. Les amateurs de football seront Ă©galement ravis de la sortie d’EA Sports FC 24 qui sort en plein milieu de l’EURO 2024.

Cette annonce d’Xbox fait également le point sur l’arrivée de différents DLC et packs :

Minecraft – Tricky Trials – 18 juin ;

Smite : Summer Sizzle Pack – 18 juin ;

Monster Hunter Now : New Season Bundle – 18 juin ;

Ces jeux vont quitter le Xbox Game Pass

Ces titres quitteront bientôt le Game Pass. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous bénéficiez d’une réduction de 20% en tant que membre avant leurs sorties du catalogue :

Le 30 juin

FIFA 22Â (Console et PC) ;

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch (Cloud, Console et PC) ;

Stranded Deep (Cloud, Console et PC) ;

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console et PC) ;

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console et PC) ;

Le 5 juillet

Cricket 22Â (Cloud, Console et PC) ;

Si le ballon rond vous manque, EA Sports FC 24Â saura peut-ĂŞtre vous convaincre.