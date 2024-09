Microsoft Office devient encore plus puissant grâce à Copilot : tout savoir sur ces nouveautés

La suite bureautique de Microsoft, Office, voit arriver de nouvelles fonctionnalités propulsées par Copilot. Excel, Teams, Outlook, Word et même OneDrive vont en profiter : tour d’horizon de ce que Microsoft s’apprête à déployer.

En cette rentrée 2024, Microsoft aussi a des nouveautés d’IA à présenter, autour de Copilot évidemment. En plus de l’arrivée d’un nouvel outil, Copilot Pages, la firme dévoile moult petites améliorations pour les applications Office (ou Microsoft 365), grâce au chatbot.

Ce qui change sur les logiciels Office avec Copilot

Tout d’abord, Copilot arrive enfin dans Excel, après de nombreux mois d’effets d’annonce et de promesses. En fait, Copilot va s’appuyer sur Python, dont le support est arrivé l’année dernière. De quoi permettre aux utilisateurs d’analyser des données. Selon Jared Spataro, vice-présidente de la division IA dans le monde professionnel de Microsoft, cela va permettre d’effectuer « des analyses avancées telles que les prévisions, l’analyse des risques, l’apprentissage automatique et la visualisation de données complexes, le tout en utilisant le langage naturel, sans avoir besoin de coder ». En d’autres termes, cela donnera la possibilité de manipuler le langage Python sans avoir besoin de le maîtriser.

Copilot dans Excel // Source : Microsoft

Toujours sur la bureautique, Microsoft déclare que Copilot dans Word « va bientôt vous permettre de référencer rapidement des données provenant de diverses sources, telles que des documents Word, PowerPoint, PDF, des e-mails et des réunions ». Même PowerPoint a droit à plus de Copilot, avec l’arrivée d’un « constructeur narratif » pour créer un jeu de modèles de diapositives rapidement. Bientôt, on pourra utiliser le modèle de son entreprise en ajoutant automatiquement les images voulues depuis la bibliothèque SharePoint.

Teams et OneDrive aussi vont profiter de quelques nouveautés

Du côté de Teams, Copilot va enfin offrir un résumé complet d’une réunion. L’outil ne va plus simplement analyser les discussions vocales, mais aussi les discussions textuelles dans le chat d’une réunion. De quoi avoir aussi les interactions de celles et ceux qui ne prennent pas la parole. Outlook va profiter d’une fonction de tri des mails que vous recevez un peu particulière. L’application va sélectionner grâce à Copilot les plus importants dans une fonction baptisée « Prioriser ma boîte de réception ». De quoi traiter les affaires les plus urgentes le matin lorsque après avoir débarqué au travail. Dans un premier temps, ce tri sera automatique, mais plus tard il pourra être personnalisé, en indiquant à Copilot les mots-clés et personnes qui vous importent.

Copilot dans Outlook // Source : Microsoft

Le dernier changement notable se trouve du côté de OneDrive. Vous n’aurez même plus besoin d’ouvrir vos fichiers pour les faire analyser par Copilot : le chatbot pourra les synthétiser et même les comparer. Le tout avec jusqu’à cinq fichiers maximum.

Toutes ces nouveautés seront accessibles aux abonnés à Microsoft 365 Copilot, l’abonnement pour Office qui comprend toutes les fonctionnalités du chatbot. Pour le moment, Python avec Copilot entre en phase de prévisualisation publique.