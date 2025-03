Fini les BSOD ? Microsoft teste un outil pour déboguer Windows à distance

Encore traumatisée par l’affaire Crowdstrike, Microsoft teste actuellement un outil qui permet à l’entreprise de corriger à distance les bugs les plus gênants.

Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un PC qui refusait obstinément de démarrer sans bien savoir pourquoi ? Microsoft espère que ce genre de désagrément sera bientôt de l’histoire ancienne grâce à une nouvelle option de débogage à distance.

En réponse à la polémique Crowdstrike qui a mis une bonne partie des ordinateurs du monde en panne il y a peu, Microsoft a développé un outil de débogage permettant de régler les problèmes à distance, explique XDA Developers.

Un soucis. Internet. Plus de soucis

Appelée « Quick machine recovery », cette option permet de partager à Microsoft les codes d’erreurs crachés par votre machine pour permettre, idéalement, à un bot ou un humain de régler le souci à distance. Si le problème vient d’un pilote défectueux ou d’une modification trop hâtive du registre, Microsoft pourra ainsi prendre la main sur votre ordinateur et l’aider à redémarrer de manière efficace.

« Avec Quick machine recovery, lorsqu’une panne de grande ampleur empêche des ordinateurs de démarrer correctement, Microsoft peut déployer à grande échelle des correctifs ciblés […] permettant aux utilisateurs de retrouver une machine en état de marche sans aucune intervention manuelle fastidieuse », explique l’entreprise dans un billet de blog.

Crédit : Microsoft

Pour le moment, le « QMR » de son petit nom est uniquement déployé sur les versions bêta de Windows 11 et est accessible via l’environnement de récupération Windows. Bien évidemment, pour fonctionner, la machine doit avoir accès à Internet. Autrement, pas d’intervention à distance possible.

Pour les pros et les particuliers ?

L’outil est clairement pensé pour les pros et a été développé en réponse à la panne mondiale géante d’il y a quelques mois. En effet, l’affaire Crowdstrike et ses conséquences désastreuses sur le parc informatique mondial ont été provoquées par une mise à jour bancale. Une simple suppression de fichiers permettait en effet de retrouver une machine fonctionnelle.

Pour aller plus loin

Comment Microsoft va revoir la sécurité de Windows pour éviter une nouvelle panne mondiale comme « CrowdStrike »

Malgré le ton résolument pointu de l’annonce, on peut aussi espérer qu’à terme le Quick machine recovery servent aussi aux utilisatrices et utilisateurs non professionnels, puisque la fonction devrait être activée par défait sur toutes les licences Windows 11 Home. Avec un peu de chance, cela devrait mettre fin aux frustrants « Blue Screen of Death » qui immobilise souvent des machines sans que l’on sache très bien pourquoi.