Au lendemain de l’annonce du Project Scarlett, la prochaine Xbox de Microsoft, le consolier a délivré quelques informations supplémentaires sur sa machine. Il a notamment annoncé qu’elle serait bien équipée d’un lecteur de disque, contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs.

Dimanche soir, Microsoft inaugurait l’édition 2019 de l’E3 avec une annonce majeure, celle de sa prochaine console. Connue pour l’instant sous le nom de code Project Scarlett, la console n’a pas encore été complètement dévoilée et seules quelques informations ont été distillées par le constructeur américain, comme sa date de sortie, prévue pour la fin d’année 2020.

Néanmoins, après la présentation de Project Scarlett, quelques autres informations ont été données à la presse américaine. Le site GameIndustry.biz a pu s’entretenir avec Phil Spencer, responsable de Microsoft Game Studios. Il a pu confirmer que la console intégrera bel et bien un lecteur de disque : « Je veux laisser les gens choisir, et pour l’instant le physique est un choix que des millions de personnes adorent ».

Un choix plus clair pour les joueurs

Le responsable de Xbox constate néanmoins que de plus en plus de joueurs s’orientent vers les jeux dématérialisés, en téléchargement ou en streaming, mais préfère leur laisser la possibilité de jouer à l’aide de disques physiques : « Même lorsqu’on sort quelque chose comme la Xbox One S All-Digital Edition, nous sommes très clairs sur le nom parce qu’on ne veut pas embrouiller qui que ce soit. Donc si vous avez une grande bibliothèque de disques, ou si c’est comme ça que vous voulez vos jeux, vous devriez acheter la Xbox One S, pas la Xbox One S All-Digital ».

Des déclarations qui viennent contredire de précédentes rumeurs. Certaines informations semblaient en effet indiquer ces derniers mois que Microsoft préparait non pas une, mais deux futures consoles. L’une des deux aurait intégré un lecteur de disque tandis que la seconde aurait été orientée uniquement vers le téléchargement et le streaming. Il semble donc qu’il n’en soit rien.