xCloud : le cloud-gaming de Microsoft en test sur Windows 10

Phil Spencer a été aperçu en train de jouer à xCloud sur PC. Le service de cloud-gaming est donc en test et devrait arriver prochainement sur Windows 10.

La future guerre du jeu vidéo se déroulera dans les nuages. Alors qu’on attend les PS5 et Xbox Series X pour la fin d’année, une nouvelle génération de plateformes commence à se profiler, celle du cloud gaming. Stadia, GeForce Now, xCloud, PlayStation Now… les principaux acteurs de l’industrie commencent à préparer leurs infrastructures et offres commerciales pour proposer aux joueurs une nouvelle façon d’accéder à leurs jeux.

Microsoft dans les starting blocks

L’un des acteurs les mieux placés pour se démarquer n’est autre que Microsoft. Déjà un protagoniste important à la fois sur le marché du jeu vidéo et des serveurs, la multinationale fondée par Bill Gates a toutes les cordes à son arc pour proposer un service de qualité. Et c’est sans évoquer encore le Xbox Game Pass qui, une fois utilisé en association avec un service de cloud gaming, permettrait de véritablement créer « le Netflix du jeu vidéo » tant attendu.

Pour aller plus loin

xCloud : Microsoft travaille à vous faire jouer à vos jeux PC dans le cloud

Microsoft xCloud est d’ores et déjà disponible, sous deux formes différentes. D’une part le Console Streaming, déjà disponible en France et permettant de jouer à ses jeux Xbox One sur un smartphone, à l’instar du Remote Play de Sony. C’est votre console de jeu qui sert alors de serveur et envoie l’information au téléphone. D’autre part, xCloud à proprement parler qui permet de streamer des jeux directement depuis les serveurs de Microsoft.

Pour l’heure, ces services ne sont disponibles que sur nos appareils Android.

Phil Spencer s’amuse déjà

De son côté, Phil Spencer semble déjà tester la version PC du service. Le chef de la division Xbox chez Microsoft a été aperçu par un utilisateur en train d’utiliser le « Xbox Game Streaming (Test App) » depuis un ordinateur.

Il n’est pas très étonnant que le service soit actuellement en phase de test, mais cette présence décomplexée en ligne laisse penser que le service pourrait arriver prochainement en Preview pour les utilisateurs ayant un PC sous Windows 10.

Rappelons que l’idée derrière le cloud gaming est de permettre à tout le monde de pouvoir jouer depuis n’importe où, sur n’importe quelle plateforme. Pour cela, il est clair que la 5G va jouer un rôle crucial.