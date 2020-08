Xbox Live Gold : Microsoft dément tout changement pour l’abonnement payant, pour le moment

Microsoft s'est décidée à prendre la parole concernant l'avenir du Xbox Live Gold, après des discussions insistantes sur internet concernant sa disparition éventuelle.

L’avenir du Xbox Live est au cœur de beaucoup d’interrogation depuis quelques semaines. Microsoft a fait disparaitre la possibilité de s’abonner à 12 mois de Xbox Live Gold au moment où des bruits de couloirs évoquaient la disparition pure et simple de l’abonnement. Ce choix stratégique aurait beaucoup de sens, alors que Microsoft a récemment multiplié les offres d’abonnements liés à Xbox, et que la firme ne fait aujourd’hui pas payer l’accès au Xbox Live sur PC, sur PS4, sur Switch et sur mobile.

Cette théorie a encore gagné du poids quand Microsoft a révélé que le mode multijoueur de Halo Infinite serait « free to play » sur Xbox et PC. En effet, dans le contexte actuel, les joueurs seraient obligés de payer un abonnement Xbox Live Gold pour jouer au mode multijoueur de Halo sur Xbox, mais pas sur PC. Pourtant, le mode en ligne des jeux free to play est accessible gratuitement chez PlayStation. Par ailleurs, Microsoft a récemment modifié son contrat de service en remplaçant le nom « Xbox Live » par « service en ligne Xbox ».

Devant la multiplication des discussions sur le sujet sur Internet, Microsoft a souhaité prendre la parole et a répondu aux questions de plusieurs journalistes.

« Aucun changement n’est apporté à l’expérience du service ou du Xbox Live Gold »

Un représentant de la firme a notamment répondu la chose suivante au site The Verge :

Le changement vers « service en ligne Xbox » dans l’accord de services Microsoft fait référence au service Xbox sous-jacent qui comprend des fonctionnalités telles que la gestion des amis ou les cross-saves. Ce changement de formulation vise à distinguer ce service sous-jacent de l’abonnement payant Xbox Live Gold. Aucune modification n’est apportée à l’expérience du service ou de l’abonnement Xbox Live Gold.

Cette réponse stipule clairement que l’abonnement Xbox Live Gold ne devrait pas disparaitre pour le moment. Pour autant, la réponse de Microsoft est assez floue et ne révèle pas si le jeu en ligne deviendra gratuit. En effet, l’abonnement Xbox Live Gold comprend aussi d’autres fonctions comme l’ajout de jeux à sa bibliothèque chaque mois avec les Games with Gold, ou encore des promotions supplémentaires sur le Xbox Store. Microsoft pourrait conserver cette partie de l’abonnement tout en permettant de jouer en ligne gratuitement sur Xbox, notamment aux jeux free-to-play.

En attendant une nouvelle annonce de Microsoft, le problème d’inégalité dans l’accès au service Xbox Live persiste entre les meilleurs clients de Xbox, qui achètent une console dédiée, et les joueurs sur d’autres plateformes. Aujourd’hui, les joueurs de Minecraft sur PC, sur Switch, sur PlayStation 4 ou sur mobile n’ont pas besoin de payer d’abonnement pour jouer ensemble. Seuls les joueurs Xbox y sont contraints.