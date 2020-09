Xbox Game Pass : courses, zombies et fraternité au menu de septembre avant l’arrivée de xCloud

Après un mois d’août riche en nouveautés, la rentrée sur le Xbox Game Pass s’annonce dense. Pas moins de 10 jeux débarquent sur PC et consoles dont Tell Me Why chapitres 2 et 3, Resident Evil VII ou encore l'extension de Destiny 2.

Alors que xCloud se profile à l’horizon et sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate dès le 15 septembre, la liste des nouveaux titres est conséquente dans le Xbox Game Pass en septembre, que ce soit sur PC ou Xbox One. Et certains sont disponibles à compter de ce 1er septembre.

Arrivé en fin de mois d’août, le jeu par épisodes de DontNod, Tell Me Why, offre déjà les deux chapitres suivants. Les amateurs de zombies oscilleront entre le retour de Resident Evil VII Biohazard ou World War Z. Si vous êtes plutôt joueurs, Hotshot Racing et The Jackbox Party Pack 4 vous attendent.

Pour aller plus loin

Game Pass sur Xbox et PC : tout savoir sur l’abonnement gaming illimité de Microsoft

Les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en septembre

Lancé fin août, Tell me Why est un jeu par épisodes mettant en scène des jumeaux, Alysson et Tyler Ronan. Ils se retrouvent après plusieurs années de séparation et la mort de leur mère. Ils se découvrent alors d’étranges pouvoirs qui vont les aider à résoudre le plus grand mystère qui a perturbé leur existence.

Si vous êtes amateur de RPG stratégique, septembre est votre mois avec Crusaders Kings III, ses conquêtes médiévales et la création de votre descendance. Star Renegades vous emmènera affronter des empires galactiques et une IA. Disgaea 4 promet un déluge d’action infernale au rythme effréné et une horde de fonctionnalités spéciales pour faire face à une révolution enflammée.

Sur console

The Jackbox Party Pack 4 (dès le 3 septembre)

Resident Evil 7 Biohazard

Tell Me Why : Chapitre 2 (dès le 3 septembre)

Touhou Luna Nights (dès le 3 septembre)

Hotshot Racing (dès le 10 septembre)

Destiny 2 : Bastion des Ombres & Renégats (bientôt disponible)

Drake Hollow

Sur PC

Crusaders Kings III

Resident Evil 7 Biohazard (dès le 3 septembre)

Tell Me Why : Chapitre 2 (dès le 3 septembre)

Tell Me Why : Chapitre 3 (dès le 10 septembre)

Touhou Luna Nights (dès le 3 septembre)

World War Z (dès le 3 septembre)

Star Renegades (dès le 8 septembre)

Disgaea 4 Complete+ (dès le 10 septembre)

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass 1er septembre

Et comme chaque mois, certains titres sont retirés du catalogue. Mais il est possible de les obtenir avec une remise allant jusqu’à 20%. Il faut cependant les acheter avant qu’ils ne s’en aillent.