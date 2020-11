[…] Confinement et précommandes PS5, Xbox Series X ou S : on fait le point […]

Sommaire Micromania Fnac

L'annonce de la nouvelle période de confinement coïncide avec la sortie attendue des nouvelles consoles. On fait le point sur les précommandes des PS5 et Xbox et la situation en magasin.

Mise à jour le 7 novembre : la FNAC commence à appeler ses clients pour prendre des rendez-vous dans le cadre du retrait Click and Collect.

Toujours face à l’épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle période de confinement à partir du vendredi 30 octobre, et au moins jusqu’au 1er décembre 2020. Les très attendues consoles de nouvelle génération, la PS5 et les Xbox Series S et X, sortent officiellement au milieu de cette période. Vous avez déjà été très nombreuses et nombreux à nous poser la question de la gestion des précommandes par les grandes enseignes, en particulier la Fnac et Micromania. Voici leurs premiers éléments de réponses, en attendant une mise à jour plus complète.

La situation à Micromania

Micromania a été le premier à clairement prendre la parole concernant plus précisément les précommandes de PS5, dont la demande a été particulièrement forte. La chaîne de magasins est dans une situation assez particulière, car elle demande d’abord un acompte pour la réservation de la console, puis de prépayer complètement la console avant, en principe, de repasser en magasin pour récupérer la console le jour J. Tout cela est évidemment remis en question par le confinement. Voici les différentes possibilités.

D’abord, cette solution sera totalement gratuite, et si vous êtes passé en magasin le 29 octobre pour prépayer des frais de port pour une commande, notamment la PlayStation 5, vous aurez la possibilité d’être remboursé par Micromania. C’est ce dernier qui vous contactera si vous êtes concerné par l’opération.

Concernant les Xbox Series S et Series X, Micromania souhaite mettre en place son système de retrait sans contact d’ici au 10 novembre, date de sortie des machines.

Il faut également en comprendre que si vous n’avez pas reçu d’appel ou de mail venant de Micromania pour confirmer une disponibilité de votre PS5 le 19 novembre, il ne faut alors pas venir en magasin. La disponibilité de ses nouveaux stocks de consoles après le 19 novembre étant incertain, la chaîne ne veut probablement pas prendre de prépaiement pour des consoles qu’elle ne pourrait pas être capable de livrer.

La situation à la Fnac

Nous avons interrogé directement un représentant de la Fnac, qui a pu répondre à quelques questions. Attention, ces informations peuvent évidemment encore changer en fonction de la publication des décrets, et des décisions du gouvernement.

Que se passe-t-il pour les précommandes avec retrait en magasin ? Est-ce que les commandes seront ou pourront être basculées en livraison à domicile ? Seront-elles tout de même à retirer en magasin malgré le confinement ?

La Fnac nous indique que les retraits en magasins pourront continuer à se faire, avec les solutions « click and collect » et « click and drive » du commerçant.

Concernant les précommandes faites directement en magasin, est-ce que là aussi il est possible de basculer en livraison à domicile ? Seront-elles tout de même à retirer en magasin malgré le confinement ?

Pour le moment, la Fnac continue d’accepter les retraits en magasin, et ne prévoit donc pas de bascule.

Est-ce qu’il y a des choses à savoir pour les précommandes avec livraisons à domicile ?

Les clients devraient être livrés comme prévu, sans informations supplémentaires pour le moment.

Pour la Fnac, le mot d’ordre est pour le moment de privilégier le retrait en magasin, afin de faciliter les efforts de logistiques de l’enseigne.

Depuis le 7 novembre, l’enseigne commence à appeler ses clients qui avaient opté pour le Click and collect afin de prendre rendez-vous pour venir récupérer leur console à compter du mardi 10 novembre.

Le Xbox All Access passait par les magasins : comment ça va marcher ?

Microsoft a fait fort en annonçant sa nouvelle offre Xbox All Access en France qui permet d’acheter à crédit une Xbox Series S ou une Xbox Series X avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate sur 24 mois, à partir de 24,99 euros par mois.

Problème : cette offre uniquement proposée chez Micromania et à la Fnac n’est en principe offerte qu’en magasin. Il s’agit d’une véritable offre de crédit, ce qui demande la création d’un dossier auprès d’un organisme de crédit, et le processus est donc bien plus simple à gérer en magasin.

Nous avons immédiatement posé la question à Microsoft pour en savoir plus sur l’avenir de cette offre. La firme nous a indiqué qu’elle travaillait à de nouvelles solutions avec ses deux partenaires. On espère donc qu’il sera possible d’accéder à cette offre en ligne, par un nouveau système. Pour le moment, la Fnac nous indique qu’il n’est pas prévu de proposer le Xbox All Access en ligne.

Cet article sera mis à jour dès que d’autres enseignes communiqueront, ou répondront à nos questions.