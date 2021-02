Windows, gaming… Microsoft prépare un agenda bien chargé sur les prochains mois

Microsoft prépare toute une série d'événements au cours des prochains mois pour présenter plusieurs nouveautés autour de Windows, du gaming et du cloud.

L’année 2021 de Microsoft s’annonce chargée, du moins sur les premiers mois. Comme l’indique The Verge, la firme de Redmond prévoit d’organiser une série d’événements axés autour de trois grandes thématiques : Windows, le jeu vidéo et le travail sur le cloud.

Les festivités démarrent dès le 4 février prochain avec une présentation dédiée à la productivité au travail avec sans doute un accent mis sur Microsoft 365.

Plus de conférences

Microsoft enchaînera ensuite avec d’autres rendez-vous du même genre. Attention, on ne parle pas ici des conférences classiques telles que Build et Ignite dans lesquelles l’entreprise a l’habitude d’aborder un large éventail de services et de produits.

Ce sont bien des événements supplémentaires qui viennent s’ajouter dans l’agenda du groupe pour mettre en lumière des nouveautés plus spécifiques. Reste à savoir lesquelles.

Windows 10X à l’honneur

Les efforts autour de Windows 10X pour concurrencer Chrome OS devraient notamment être mis à l’honneur, ainsi que des optimisations plus globales en termes de sécurité et d’interface sur Windows 10. Pour la partie jeu, Microsoft souhaiterait dévoiler de nouvelles choses autour de son projet xCloud et du Xbox Game Pass sur le cloud gaming.

Cette stratégie de communication de Microsoft est très probablement motivée par le contexte sanitaire qui a poussé nombre de personnes à travailler depuis chez elles. La multinationale abordera très certainement ce sujet lors de ses événements et prendra peut-être l’habitude de les multiplier si elles rencontrent du succès.