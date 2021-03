Bethesda et Xbox : exclusivités, conférences, Game Pass… Premières réponses en attendant jeudi

Microsoft préparerait un petit événement jeudi pour célébrer l'intégration de Bethesda à sa branche Xbox. Ce serait le bon moment pour la firme de répondre aux questions des joueurs.

Depuis l’annonce du rachat de Zenimax Media (Bethesda) par Microsoft en septembre dernier, qui a été validé par la Commission européenne cette semaine, l’industrie du jeu vidéo est prise dans un grand débat : que va faire Microsoft des 9 studios ainsi rachetés, et surtout, que va faire la firme des licences iconiques comme The Elder Scrolls, Fallout, Doom ou encore Dishonored.

Il y a d’abord celles et ceux qui estiment que Microsoft va se contenter de les intégrer à son Xbox Game Pass, mais continuer de proposer ces jeux multiplateformes sur les consoles Nintendo et PlayStation, peut-être après une fenêtre d’exclusivité pour l’écosystème Xbox. Et puis il y a celles et ceux qui estiment que Microsoft doit renforcer son porte-folio d’exclusivités en rendant tous les futurs titres des studios Zenimax Bethesda exclusifs l’écosystème Xbox. À toutes ces questions, Microsoft pourrait commencer à y répondre dès cette semaine.

Un petit événement ce jeudi

Le journaliste Jeff Grubb, souvent bien informé sur l’agenda des grandes entreprises du jeu vidéo, croit savoir que Microsoft proposera un petit événement vidéo ce jeudi 11 mars pour accueillir officiellement les studios dans les équipes Xbox. Il ne s’agirait pas d’une présentation des futurs jeux vidéo de Bethesda, comme le très attendu Starfield, mais plutôt d’une présentation « business », se focalisant sur le Xbox Game Pass et ce que l’acquisition signifie pour les joueurs.

D’après ses sources, Microsoft devrait notamment annoncer l’arrivée massive des jeux Bethesda dans son Xbox Game Pass. Actuellement, seuls quelques titres de l’éditeur comme Doom Eternal ou Skyrim sont présents dans le service. En revanche, Jeff Grubb n’est pas certain que Microsoft apporte une réponse définitive à la question du caractère exclusif des futurs titres Bethesda. Rappelons que deux des prochains titres de l’éditeur, Deathloop et Ghostwire Tokyo, seront des exclusivités temporaires sur PlayStation 5. Par ailleurs, il est possible que certains contenus, comme les futures extensions du jeu Elder Scrolls Online, continuent d’être multiplateformes.

Bethesda ne serait pas totalement avalé par Xbox Game Studios

Il y a aussi la question de l’organisation interne de Microsoft après ce rachat majeur. Les Xbox Game Studios dirigés par Matt Booty comprennent déjà 15 groupes dont la branche d’édition de Xbox, et il est peu probable que les 8 groupes de Zenimax s’y intègrent. Notamment parce que plusieurs métiers, comme l’édition de jeu ou le travail de communication, se retrouveraient en double. Il serait plus logique de garder la structure actuelle de Bethesda en parallèle de celle des Xbox Game Studios, pour en garder les activités. C’est aussi la logique d’intégration de Microsoft que de laisser une certaine indépendance aux entreprises rachetées.

Sur ce sujet, Jeff Grubb indique que Microsoft aimerait garder la conférence annuelle de l’E3 de Bethesda, en supplément de la conférence Xbox. La firme n’aurait donc pas un, mais bien deux événements sur quelques jours. Les deux conférences pourraient s’enchainer pour amplifier l’impact marketing du Xbox Game Pass dans les esprits. Le très attendu Starfield, serait présenté cet été, peut-être lors de cette conférence.