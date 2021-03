Microsoft pourrait dégainer une webcam HDR dès le printemps

Alors qu’un événement organisé au printemps et dédié à la gamme Surface se confirme peu à peu, on apprend que Microsoft pourrait profiter de l’occasion pour dévoiler une nouvelle webcam… capable de gérer le HDR.

Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, Microsoft organisera au printemps une conférence vouée à la présentation de nouveaux produits Surface. Parmi eux, un possible Surface Laptop 4, mais aussi quelques périphériques dont des accessoires audio et une nouvelle webcam. C’est en tout cas ce qu’avance Brad Sams, journaliste spécialisé dans l’actualité Microsoft et souvent bien informé.

Les détails sur cette nouvelle caméra sont par contre ténus. On apprend qu’elle supporterait le HDR et proposerait un volet permettant de l’obstruer manuellement (afin d’éliminer tout risque d’espionnage). En revanche, Microsoft ne miserait pas sur une meilleure définition pour sa nouvelle Webcam. Selon toute logique, pas de 4K à l’horizon donc, mais plutôt de la Full HD.

Lancer une nouvelle webcam : un projet au long cours pour Microsoft

Comme le rappelle Neowin, Microsoft n’a rien d’un nouveau venu sur le marché de la webcam. La firme a déjà lancé plusieurs modèles au travers de sa gamme LifeCam, mais tous commencent à dater sérieusement, avec des lancements étalés entre 2006 et 2011. À l’heure actuelle, il est toujours possible de mettre la main sur les modèles LifeCam HD-3000 (720p) et LifeCam Studio (1080p), mais Microsoft n’a pas lancé de véritable nouveau modèle de webcam depuis près de 10 ans.

Avec la pandémie en cours, la généralisation du télétravail… et celle des meetings en visio, l’utilisation de webcams est devenue beaucoup plus courante ces derniers mois, au point de pousser quelques fabricants de PC portables à faire des efforts sur ce terrain. Certains fabricants de périphériques ont aussi profité de ce bon timing pour lancer leurs propres webcams. On pense notamment à Razer et sa récente Kyo Pro.

En lançant une nouvelle webcam de son cru, Microsoft pourrait lui aussi surfer sur la vague, tout en proposant une compatibilité étendue avec certains de ses services, comme Teams, très utilisé dans le monde de l’entreprise. Un grand retour que la firme tramerait en tout cas depuis 2019…