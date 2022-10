Motorola présente un smartphone enroulable qui saura se faire petit dans la poche

Motorola nous en met plein les yeux avec un smartphone à écran enroulable qui passe d'un format compact à une taille d'écran médiane.

Alors que les smartphones pliants n’ont pas encore terminé leur envol (très peu de marques ont tenté l’aventure en dehors de la Chine), il n’en reste pas moins que de plus en plus de vrais produits sont montrés et lancés par les constructeurs. Les smartphones enroulables, eux, en sont encore au stade prototypes montrés sur les salons. Motorola ne fait pas exception.

Lors du Tech World 2022, évènement organisé par Lenovo, leur société mère, la firme de Chicago a dévoilé un smartphone enroulable du plus bel effet. Relayé dans une vidéo publiée sur The Verge, l’appareil semble choisir un design un peu différent de l’image d’Épinal du smartphone enroulable. Plutôt qu’une extension de l’écran vers le côté pour obtenir une tablette, on aurait ici un smartphone capable d’agrandir son écran par le haut. De quoi, pourquoi pas, passer d’un format ultra compact à un format plus adapté aux plateformes de SVoD en somme.

De 4 à 6,5 pouces

Il s’agit d’une dalle Oled flexible bien entendu. En format rétracté, sa diagonale mesure seulement 4 pouces tandis qu’une fois pleinement déployé, l’appareil tutoie les 6,5 pouces, sans plus de précision sur le ratio à ce stade qui a l’air plutôt large. Le mécanisme semble se déclencher en appuyant sur un bouton latéral. On remarque également un fond d’écran qui s’anime à mesure que l’écran se déploie. Plutôt sympathique.

On peut par ailleurs deviner une icône de batterie ou même de connexion à un réseau mobile, ce qui parait indiquer que le prototype est fonctionnel. Ceci étant, pour l’heure, aucun élément ne permet de penser que ce smartphone sera un jour commercialisé. Motorola n’a même pas sorti des frontières de Chine son dernier smartphone pliant, le Razr 2022. Autant vous dire qu’avant que nous ayons cet enroulable entre les mains, il va falloir se montrer patient.

