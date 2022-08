Les 3 meilleurs smartphones récents d’août 2022 sur Frandroid

Chaque mois, nous testons plusieurs téléphones. Il est donc important de prendre un peu de recul de temps à autre pour voir lesquels, parmi ceux qui viennent de passer entre nos mains, nagent au-dessus de la concurrence. Après un mois de juillet de grand cru, voici les trois meilleurs smartphones récents sur « Frandroid » en août 2022. Il y a du Nothing, du Google et de l'Asus.

Même en été, la routine se maintient : chez Frandroid, nous testons encore et encore les téléphones qui sortent avec toujours l’objectif de déterminer quels sont les meilleurs smartphones de l’année. Dans cette noble quête, nous nous autorisons quelques points mensuels pour prendre un peu de recul, regarder dans le rétroviseur, et déterminer la crème de la crème parmi les appareils fraîchement passés entre nos mains. Et on aime les Top 3 généralement chez Frandroid.

Ainsi, sur le mois écoulé de juillet, nous avons encore croisé la route de plusieurs cellulaires intelligents qui valent la peine d’être mis en avant. Cela nous permet donc de vous lister les trois meilleurs smartphones récents sur Frandroid en ce début du mois d’août 2022.

Le Nothing phone (1) est le premier smartphone de la marque fondée par Carl Pei — ex-patron de OnePlus — et pour ne pas rater ses premiers pas sur ce marché ardu, l’entreprise a voulu mettre le paquet sur un design iconique. En plus des bords plats qui font penser à l’iPhone, il a aussi et surtout un dos relativement transparent et en partie couvert de bandes LED qui l’illumine à chaque notification que vous pouvez évidemment personnaliser à l’envi. Sur le plan esthétique, il est clairement à part et cette originalité peut évidemment plaire à certains utilisateurs et utilisatrices.

En plus de cela, le Nothing phone (1) est plutôt agréable en main, profite d’un écran Oled 120 Hz, de bonnes performances en jeu et d’un bon appareil photo principal. Le tout est enrobé d’une interface Nothing OS simple à prendre en main, épurée, mais pas dénuée de bonnes idées. Il y a cependant encore quelques bugs ici et là qui peuvent intervenir, mais on espère que ce sera vite corrigé. D’autant plus que les mises à jour semblent à l’honneur : la marque promet trois déploiements de nouvelles versions d’Android et quatre ans de patchs de sécurité. N’hésitez pas à explorer les meilleures astuces du Nothing phone (1) pour bien l’exploiter à fond.

Google Pixel 6a Le petit champion de la photo

Le Google Pixel 6a ne fait pas du tout les mêmes choix stratégiques que le concurrent cité juste avant. Son design très sobre ne réinvente rien et se contente surtout de s’inscrire dans la même lignée que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais il s’agit pourtant d’un point fort puisque le format contenu est très plaisant en main. Signalons aussi l’agréable l’interface des Pixel et sa simplicité. Elle fourmille en outre de petites fonctions intelligentes ici et là, souvent basées sur l’intelligence de Google Assistant. Cependant, l’énorme point fort du smartphone réside dans la partie photo dont la qualité a été encensée également par DxOMark. On recommande particulièrement le mode portrait et le mode nuit qui ont clairement une patte Google inimitable et fortement appréciable.

La photo est donc l’atout phare du smartphone à moins de 500 euros. En revanche, pour en profiter il faut faire des compromis de taille et on pense notamment l’écran limité à 60 Hz ou à la recharge capée à 18 W et donc très lente. Bref, il y a clairement un match Google Pixel 6a vs Nothing phone (1), un champion de la photo contre un téléphone bien équilibré. Qu’allez-vous choisir ?

Asus Zenfone 9 Le compact très autonome

L’Asus Zenfone 9 est le smartphone haut de gamme ce ce Top 3. Et contrairement à la plupart des téléphones de sa trempe, il a un format très petit avec un écran sous la barre des 6 pouces (5,9 pouces). C’est une chose bien rare en 2022. Encore plus rare, malgré son format compact, il est excellent en autonomie. C’est un marathonien pour un gabarit aussi réduit. Autre qualité d’importance : ses performances sont ultra bonnes et permettent de faire tourner des jeux gourmands de manière extrêmement fluide (au prix d’une légère chauffe qui n’est pas rédhibitoire du tout). Asus est donc fidèle à son histoire et nage ainsi à contre-courant. Or, c’est peut-être justement comme ça que son téléphone peut briller.

La qualité de l’écran est par ailleurs excellente et si vous voulez vous plonger pleinement dans les contenus que vous consommez, vous pouvez brancher un casque… filaire. Eh oui, il y a une prise jack 3,5 mm sur l’Asus Zenfone 9 ! Là encore, c’est une chose bien rare en 2022 sur le haut de gamme.

