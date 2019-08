Non content de ses One, One Vision et One Action, Motorola prépare un autre smartphone orienté encore une fois vers la photo, le Motorola One Zoom (ou Pro). Le smartphone se dévoile à nouveau avec des nouvelles images de rendu officielles.

Si Motorola était connu depuis quelques années pour ses gammes Moto X, Moto G, Moto Z ou Moto E, la marque américaine, propriété du chinois Lenovo, a renouvelé ses gammes en 2019. Désormais, il faut compter sur la gamme Motorola One avec son interface épurée et son orientation mise sur les performances photo.

Alors que Motorola a déjà lancé trois smartphones sous la gamme One, un quatrième appareil est en préparation. Qu’il s’appelle Motorola One Zoom ou Motorola One Pro selon les marchés, le smartphone a déjà fait l’objet de plusieurs leaks ces derniers mois. Désormais, ce sont plusieurs images de rendu apparemment officielles qui ont été obtenues par le site indien My Smart Price.

On peut découvrir le smartphone sous trois coloris différents : doré, vert foncé ou violet. Surtout, on aperçoit très clairement les quatre appareils photo au dos. L’appareil principal serait doté d’un capteur de 48 mégapixels, mais on retrouve également un objectif ultra grand-angle, un téléobjectif avec zoom hybride x5 et un capteur de profondeur.

Selon les dernières rumeurs, le Motorola One Zoom profiterait d’un écran Amoled full HD de 6,2 pouces avec une petite encoche. En effet, contrairement au Motorola One Vision par exemple, on ne retrouverait pas de dalle LCD percée. Par ailleurs, le smartphone serait doté de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et d’une puce Snapdragon 675.

Le Motorola One Pro devrait être annoncé lors de l’IFA de Berlin qui se tiendra la semaine prochaine. Il devrait être lancé sous deux noms différents selon les marchés : le Motorola One Zoom intégrerait Amazon Alexa, tandis que le Motorola One Pro ferait partie du label Android One.