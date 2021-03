Trois nouvelles montres Moto sont attendues pour 2021

Trois nouvelles montres sous la marque Moto seraient commercialisées par eBuyNow, la société canadienne ayant racheté les droits à Motorola et à l'origine de la nouvelle Moto 360.

Nous évoquions en octobre 2019 la résurrection de la montre Moto 360 conçue par eBuyNow. La société canadienne avait en effet racheté les droits à Motorola pour réutiliser la marque et avait ainsi pu développer une nouvelle mouture de la montre.

eBuyNow continue ainsi à faire usage de ses droits récemment acquis, en développant trois nouvelles montres sous la marque Moto.

Trois nouvelles montres en 2021

Dans une présentation destinée aux investisseurs, on apprend qu’eBuyNow, qui est sur le point de fusionner avec CE Brands, se prépare à sortir trois nouvelles smartwatches sous la marque Moto. Ainsi, la Moto G Smartwatch sortirait en juin et les Moto Watch et Moto One en juillet. Peu d’informations sont disponibles à ce stage, mis à part leur apparence.

La Moto G Smartwatch reprendrait les traits principaux de la Moto 360, avec quelques différences, notamment au niveau du boitier, qui serait désormais clair, avec deux boutons plats sur la tranche droite. Si la convention de nommage suit celle de Motorola, la Moto G Smartwatch devrait être la plus abordable en termes de prix, et pourrait ainsi être une version « light » de la nouvelle Moto 360.

La Moto Watch serait rectangulaire, ressemblant bien plus à l’Apple Watch et arborerait un unique bouton situé au milieu de la tranche droite. Quant à la Moto One, son design semble plus travaillé, avec un boîtier circulaire et des bordures plus fines.

La présentation en question fait également allusion à un partenariat avec Qualcomm, laissant penser que les nouvelles montres seraient équipés de processeurs Wear 3100 ou 4100. Nous devrions en savoir plus prochainement, au moins au sujet de la Moto G Smartwatch, son lancement étant prévu cet été.