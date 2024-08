Ce nouveau VTT électrique d’Intersport frappe fort en alliant petit prix et moteur central puissant

Au travers de sa marque Nakamura, Intersport dégaine un tout nouveau VTT électrique à petit prix : le Nakamura E-Summit LTD dans sa version 2024, qui embarque un moteur central, une fourche suspendue de 120 mm et surtout, de bons composants Shimano.

La France a un atout de poids comparé à ses voisins européens : une concurrence accrue entre deux géants du sport que sont Decathlon et Intersport. Ce duo se livre une bataille particulièrement âpre sur le terrain du vélo électrique, en lançant des modèles vraiment abordables pour le grand public, qu’importe la catégorie de cycle.

Cela a du bon : cette rivalité tend à faire baisser le prix moyen du VAE en France – 1967 euros en 2023, contre 2500 et 3000 euros en Espagne et Allemagne – mais aussi et surtout à démocratiser toujours plus les vélos électriques. La dernière nouveauté d’Intersport au travers de sa marque Nakamura en est la preuve vivante.

Shimano s’invite à la fête

Pour 1599 euros, le Nakamura E-SUMMIT LTD a de sacrés atouts à faire valoir. Déjà, sachez que ce modèle est une version améliorée d’une première déclinaison lancée en 2023. La grosse différence entre les deux se situe au niveau du fournisseur de composants : Shimano, qui intervient ici sur le groupe de transmission et les freins.

Faire appel à Shimano est ici une très bonne idée. Déjà, l’équipementier japonais a une réputation de taille à travers le monde entier. Surtout, les vélocistes connaissent parfaitement les composants de l’entreprise : en cas de problème technique, la réparation peut être simple et rapide à effectuer – selon les stocks, évidemment.

Il est donc plaisant de voir débarquer un dérailleur arrière Shimano Cues RD-U3020 – spécifiquement conçu pour les vélos électriques qui plus est – et une cassette Shimano Cues Linkglide CS-LG300 à 9 vitesses (11-36). Les freins à disque hydrauliques sont aussi issus de Shimano : des MT-200, que nous avons maintes fois éprouvés sur des VAE urbains. Leur atout ? Un freinage progressif et puissant, que nous apprécions.

Moteur central et fourche suspendue

Pour le reste, rien ne bouge et tout est très honorable : en témoignent le moteur central – rare pour le souligner à ce prix – Naka e-Power One d’un généreux couple de 70 Nm, une suspension avant de 120 mm de débattement, des pneus Hutchinson Python 2 de 27,5 pouces ou encore d’une batterie de 375 Wh certes un poil en retrait, mais qui revendique une autonomie de 60 km probablement en mode Eco.

D’un poids de 23 kg, le Nakamura E-Summit LTD (2024) est décliné en taille S, M et L en un unique coloris noir.