Ces caméras de sécurité Arlo vont perdre des fonctionnalités importantes

Arlo a annoncé un remaniement de la politique de fin de vie pour ses caméras de sécurité. À compter du 1er janvier 2024, plusieurs fonctionnalités clés devraient être amenées à disparaître sur toute une palette d'anciens modèles.

Vous êtes propriétaire d’une caméra de sécurité Arlo qui date un tant soit peu ? Vous risquez d’être déçu par la nouvelle orientation de la marque à l’égard de ses anciens produits. On apprend cette semaine de The Verge que la sous-marque du géant Netgear a remanié la politique de fin de vie (End of Life, ou EoL) destinée à ses modèles de caméras n’étant plus fabriqués depuis au moins quatre ans.

Comme l’explique le média américain, la marque prévoit à cette occasion de sacrifier plusieurs fonctionnalités qui faisaient pourtant, au moins en partie, l’intérêt de ces produits durant leur commercialisation. On découvre par exemple qu’Arlo ne proposera plus ses célèbres sept jours de stockage gratuits dans le cloud pour les enregistrements de sécurité. Une offre dont la marque a longtemps fait la promotion directement sur la boîte de ses produits.

Arlo veut sabrer les fonctions en lien avec le cloud sur ses anciens modèles

Plus embêtant encore, à compter du 1er janvier 2024, Arlo se réservera le droit de supprimer toutes les fonctionnalités du cloud, y compris les alertes par email, les notifications push et d’autres « services ou fonctions proposés en bundle » avec ses anciennes caméras de sécurité. En l’occurrence, voici les principaux points à retenir de l’email transmis par Arlo aux utilisateurs concernés :

Si vous avez une caméra Arlo Gen 3 ou Arlo Pro, vous n’aurez plus la garantie de pouvoir bénéficier de ces services après le 1er avril 2023.

Si vous avez une caméra Arlo Baby, Arlo Pro 2, Arlo Q, Arlo Q+, Arlo Lights ou une sonnette audio, ces services ne seront plus garantis après le 1er janvier 2024.

Les notifications par email et les appels d’urgence ne seront plus disponibles après le 1er avril 2023.

L’historique de stockage vidéo avec AWS S3 ne sera plus disponible après le 1er janvier 2024.

Comme le souligne certains utilisateurs sur Reddit, il devrait toutefois toujours être possible de « diffuser des vidéos en direct, recevoir des notifications de mouvement et stocker des clips vidéo localement avec une station de base Arlo compatible ». Un lot de consolation assez ténu diront certains, surtout pour des produits destinés à une utilisation sur le long terme… et qui devraient théoriquement être soutenus en conséquence.

