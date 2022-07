La marque Nikon arrête à son tour les appareils photo reflex

Comme Canon avant lui, le fabricant Nikon aurait décidé d'arrêter la commercialisation de ses appareils photo reflex devant la concurrence des smartphones et la popularité des hybrides.

C’est en trois lignes par une courte dépêche du Nikkei Asia que l’on apprend que la marque Nikon va se retirer du marché des appareils photo reflex. Le fabricant suit les pas déjà franchis par Canon en décembre 2021 et quitte un marché où de moins en moins de fabricants sont présents.

Nikon continue les appareils photo

Heureusement, Nikon n’abandonne pas totalement le marché des appareils photo. La marque va plutôt se concentrer sur les hybrides sans miroir. Cette catégorie grimpe toujours en popularité et permet maintenant d’offrir des boîtiers plus légers, plus compacts et moins fragiles.

Dès le début de l’année 2021, Nikon avait mis fin à la production de ses reflex entrée de gamme. Les constructeurs n’ont pas seulement affaire à un glissement sur le marché des appareils photo. Ils doivent aussi composer avec la concurrence grandissante des smartphones. D’après Sony, la qualité photo des smartphones serait en voie de dépasser celle des reflex. La dépêche du Nikkei Asia mentionne directement la concurrence du smartphone parmi les causes du retrait de Nikon. Les fabricants historiques de l’industrie ont d’ailleurs pris ce tournant en signant des partenariats avec les fabricants de smartphones. Le dernier en date est Xiaomi avec la marque Leica.

La fin du reflex

Le fabricant pourra donc trouver le succès avec des appareils comme le Nikon Z30, un hybride dont le lancement est prévu le 14 juillet et qui se pose en candidat idéal pour se lancer dans la photo ou la vidéo.

Avec ce nouveau départ, le marché du reflex est un peu plus amené à disparaître. Chez les commerçants, hormis les derniers stocks de boîtiers Canon ou Nikon, on peut encore trouver quelques références chez Pentax. Mais, pour combien de temps ?

