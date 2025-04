Nintendo Switch 2 : pourquoi la microSD Express sera inutile au lancement

La Nintendo Switch 2 est compatible avec de nouvelles cartes microSD Express. Elles sont plus rapides, mais aussi beaucoup plus cher. Heureusement, elles ne seront pas très utiles au lancement, on a fait le calcul.

L’achat d’une console de jeu s’accompagne générale de questions sur les jeux et accessoires à associer avec son nouveau joujou.

Dans le cas des consoles Nintendo, on parle généralement d’une housse de protection, d’un protège écran et d’une carte de stockage. Surtout pour la Nintendo Switch et ses maigres 32 Go de stockage.

Avec la Nintendo Switch 2, le constructeur japonais passe aux cartes microSD Express. Il faut donc repasser à la caisse pour étendre le stockage de la console. Heureusement, il n’y aura pas besoin de se presser.

Les jeux Switch 2 ne sont pas si lourds

Le Nintendo Store japonais a livré des informations supplémentaires sur les jeux de lancement de la Switch 2. On découvre notamment l’espace nécessaire pour chaque jeu à l’installation :

Donkey Kong Bananza : 10 Go

Mario Kart World : 23,4 Go

Super Mario Jamboree Switch 2 Edition : 7,7 Go

En fait si on fait la comparaison avec des jeux de lancement de la première Switch, les jeux Switch 2 semblent en moyenne, deux fois plus imposants. Par exemple, Super Mario Odyssey pesait 5,6 Go et se place en équivalent à Donkey Kong. Mario Kart 8 Deluxe, lui, demande 11,3 Go, soit également la moitié de l’espace requis pour Mario Kart World.

La Switch 2 a un stockage plus généreux

Loin des 32 Go de la première Switch, la nouvelle console de Nintendo va proposer un stockage de 256 Go. On est encore loin de la capacité d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, mais les jeux ne sont pas aussi encombrants.

En fait, si l’on met en comparaison les quelque 8 à 23 Go demandés par les jeux au lancement, on se dit que 256 Go sera largement suffisant pour encaisser de nombreux jeux sur le début de vie de la console. D’autant que le calendrier de sortie de Nintendo est pour le moment relativement léger.

De quoi permettre de faire l’impasse sur une carte microSD Express au lancement et espérer que les prix baissent à l’avenir, comme c’est généralement le cas avec les technologies de stockage.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici. Ce n’est pas tout, mais tout est là pour vous !

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.