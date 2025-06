Call of Duty: Black Ops 7 sera-t-il proposé sur Nintendo Switch 2 ?

En 2023, Microsoft promettait que le rachat d’Activision lui permettrait de proposer Call of Duty sur les consoles Nintendo. Call of Duty Black Ops 6 n’est pas annoncé sur Nintendo Switch 2.

C’était le clou du spectacle du Xbox Game Showcase 2025 de Microsoft : Call of Duty Black Ops 7 arrive dès la fin de cette année, 12 mois seulement après le précédent épisode, une première dans l’histoire de la série.

Le titre est annoncé pour de nombreuses plateformes : Xbox Series, Xbox One, Xbox PC, Xbox Cloud, Battle.net, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4. Autrement dit, il sort sur PC, sur Xbox et sur PlayStation, en prenant en charge la précédente génération de consoles.

Les plus attentifs à l’histoire récente de Microsoft pourront noter un absent dans cette liste : la Nintendo Switch. Contrairement aux promesses du géant américain, la console japonaise n’a toujours pas le droit à Call of Duty. Explications.

Les promesses du procès Activision Blizzard

En janvier 2022, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars. Un rachat tellement massif qu’il a alerté les autorités de la concurrence. Notamment la FTC aux États-Unis qui a tenté de faire bloquer le rachat lors d’un procès aux enjeux importants.

Tout au long de ce procès, pour rassurer les autorités, Microsoft a signé des contrats avec des éditeurs de plateforme comme Nintendo, Steam et finalement PlayStation pour garantir l’accès à Call of Duty.

Ce contrait devait donc marquer le grand retour de Call of Duty sur les consoles Nintendo. La franchise y est absente depuis l’époque de la Wii.

Avec un Call of Duty: Black Ops 7 toujours compatibles avec la PS4 et la Xbox One, on s’imaginait une annonce pour la Nintendo Switch 2, qui n’a pas eu lieue. Pas encore.

L’annonce d’un Nintendo Direct ?

Auprès des Kotaku, des sources proches du dossier indiquent que Microsoft et Nintendo travaillent à porter Call of Duty sur l’écosystème de Nintendo et feront une annonce dans le future.

La présentation de Call of Duty: Black Ops 7 était le point de départ de la campagne de communication autour du jeu avant son lancement à la fin de l’année.

éActivision pourrait faire une annonce dédiée lors de la présentation en détail du titre cet été. Surtout, Nintendo pourrait se reserver la grande annonce pour un Nintendo Direct.

Le lancement de la Nintendo Switch 2 se fait avec un calendrier de jeux qui semble encore parsemé. On peut imaginer que la firme prépare un autre Nintendo Direct avant la fin de l’année 2025 pour clarifier et renforcer son calendrier.