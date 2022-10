La recharge des voitures électriques en 5 minutes se déploie très rapidement en Europe

Après la Chine et la Norvège, c'est en Allemagne que va s'implanter Nio, qui va ouvrir sa première station station d'échange de batteries le 7 octobre prochain. L'objectif : "recharger" une voiture électrique en moins de cinq minutes.

Si Nio reste encore quelque peu méconnue en Europe, cela ne devrait pas tarder à changer. En effet, la marque fondée en 2014, continue son offensive, et souhaite notamment se développer en Europe. En y commercialisant des voitures électiques, bien sûr, mais pas que.

Ouverture imminente

À vrai dire, le constructeur chinois est déjà présent sur le Vieux Continent depuis quelques temps, alors qu’il vend son SUV ES8 en Norvège. Un pays qui n’a pas été choisi au hasard, mais qui séduit les marques asiatiques pour son appétence pour les voitures électriques. C’est notamment pour cela que Xpeng a décidé d’y lancer sa P5, tandis que BYD y commercialise depuis peu son Tang.

Mais Nio ne se contente pas de vendre des véhicules, puisqu’il y a également installé deux stations d’échange de batteries, en janvier et en août dernier. Au total, une vingtaine devraient être disponible pour les clients de la marque dans toute l’Europe d’ici à la fin de l’année.

Pour atteindre cet objectif, Nio doit alors accélérer la cadence. Et cela passe notamment par des inaugurations dans d’autres pays, et notamment en Allemagne, où une première station y a été livrée au mois de septembre. Et comme l’explique le site chinois CNEVPost, celle-ci a officiellement ouvert il y a quelques jours, le 28 septembre plus précisément. Mais il faudra attendre jusqu’au 7 octobre pour pouvoir l’utiliser, le temps que la marque procède à quelques tests et ajustements finaux.

Cette nouvelle station d’échange de batteries est située à Zusmarshausen, sur l’autoroute A8 entre Ulm et Augsburg. Première infrastructure de la marque à avoir été fabriquée en Europe dans son usine hongroise, celle-ci a été installée dans le cadre d’un partenariat avec Sortimo, l’un des plus grands opérateurs de bornes de recharges européens.

Une grande capacité

Cette nouvelle station devrait être en capacité de réaliser jusqu’à 312 « swaps » par jour, contre seulement 120 pour la première génération déjà installée en Chine. Pas moins de 13 batteries pourront alors être rechargées en même temps dans des compartiments, tandis qu’un sera laissé vide pour accueillir l’accumulateur vide de la voiture qui viendra changer de batterie.

La puissance de charge des batteries stockées sera alors comprise entre 40 et 80 kW pour ne pas créer de pic de consommation. La puissance maximale de la station se limite à 550 kW, soit autant que deux bornes de recharge ultrarapide classiques. Seulement cinq minutes sont nécessaires pour réaliser un échange, et ainsi pouvoir repartir avec une batterie pleine. Pour l’heure, seuls les propriétaires de véhicules de la marque peuvent profiter de ce système.

Comme l’explique le site chinois ItHome, Nio prévoit d’installer 1 000 stations en dehors de la Chine d’ici à 2025. Au début de l’été, la marque avait déjà inauguré sa 1 000ème infrastructure dans son pays natal. Une conférence de presse sera organisée à Berlin le 8 octobre prochain, avec un certain nombre d’annonces de la part du constructeur. Celui-ci devrait notamment donner de nouvelles informations sur ses ambitions européennes et indiquer plus de détails au sujet du lancement des ET5 et ET7 sur le Vieux Continent. Les berlines rivales des Tesla Model 3 et Model S devraient arriver en Allemagne d’ici à la fin de l’année et en France dans les prochains mois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.