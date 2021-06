La pénurie de puces frappe l’automobile : la Nissan Ariya est reportée

Initialement attendue pour le milieu de l’année 2021, la Nissan Ariya, porte-étendard électrique et technologique du constructeur japonais, est reportée de plusieurs mois. En cause : la pénurie de puces qui frappe le secteur de l’électronique.

Personne n’est épargné. Que ce soit la filière des smartphones, PC, objets connectés et même celle de l’automobile, la pénurie de puces qui touche le secteur de l’électronique fait des dégâts et entraîne des retards. La faute, comme nous le savons déjà, au Covid-19, qui a affecté la production des semiconducteurs durant un temps, face à une demande actuelle très forte.

Le constructeur Nissan fait partie des victimes collatérales, puisque son SUV électrique Ariya accuse un certain retard par rapport à son calendrier originel. La faute à cette fameuse pénurie de composants. Introduit en juillet 2020, le porte-étendard branché du japonais était attendu pour le milieu de l’année 2021, comme le rappelle Bloomberg.

Finalement, le premier modèle lancé en édition limitée ne verra le jour qu’à la fin du millésime actuel… seulement au Japon. Son lancement international interviendra alors quelques mois plus tard, soit dans le courant de l’année 2022. Asako Hoshino, vice-président de Nissan, a apporté un début d’explication à ce report :

Il y a un an, nous avons fait une annonce selon laquelle nous visions le milieu de l’année. Mais après ça, le Covid-19 a duré plus longtemps que prévu, et il y a le problème de la pénurie des semiconducteurs.