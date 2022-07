Nothing phone (1) : son chargeur serait plus rapide que le smartphone lui-même

Alors que le Nothing phone (1) sera dévoilé dans quelques jours, on en apprend toujours un peu plus sur le premier smartphone de la marque. Selon sa certification TUV, son bloc secteur serait plus puissant que ce que le téléphone peut prendre en charge.

Ce 12 juillet aura lieu la conférence de présentation du Nothing phone (1). On saura alors si toutes les rumeurs à propos de ce toujours mystérieux smartphone sont fondées. En attendant, la certification TÜV SÜD révèle que le chargeur de ce téléphone Nothing sera plus puissant que la puissance maximale de charge supportée par ce dernier.

Une charge rapide de 33 W pour le Nothing phone (1)

C’est le leaker et informateur Mukul Sharma qui a partagé sur Twitter des informations à propos du Nothing phone (1). Ce smartphone a été listé par TÜV SÜD pour la certification de la partie recharge et cela permet d’en apprendre plus.

Interesting. Nothing Phone (1) (model number A063) TÜV SÜD listing suggests 33W fast charging support (11Vdc, 3A). The power supply unit, however, supports 45W (Max).#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/ZyYSlzZ13Z — Mukul Sharma (@stufflistings) July 7, 2022

Selon cette certification, le Nothing phone (1) pourrait être rechargé à une puissance de 33 W au maximum. Cependant, le bloc d’alimentation pourrait quant à lui délivrer une charge allant jusqu’à 45 W. Si cela peut paraître inutile, ce n’est pas forcément le cas. Comme Xiaomi peut le faire parfois, cela permettrait de charger son téléphone, mais aussi un ordinateur portable peu gourmand ou un appareil se branchant en USB-C requérant plus de puissance.

On sait (presque) tout du premier smartphone de Nothing

La marque a adopté une stratégie de communication en dévoilant petit à petit le design du dos de son téléphone, pour finalement montrer son design complet. Par la suite, nous avons eu droit à des premières prises en main du Nothing phone (1), mais toujours en voyant uniquement le dos.

Néanmoins, la communication de Nothing a été parasitée par d’autres fuites, qui ont révélé l’existence d’un coloris noir, ainsi que certaispécifications techniques. Ne manquaient plus que les prix en euros, qui ont fuité, eux aussi. Attention toutefois, toutes ces informations ne sont que des rumeurs et rien n’est confirmé pour le moment. Pour connaître vraiment tout du Nothing phone (1), il faudra attendre ce 12 juillet. D’ailleurs, cela pourrait ne pas être le seul produit présenté mardi prochain puisque de nouveaux écouteurs seraient annoncés.

