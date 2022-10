Voici les Nothing ear (Stick) : meilleure qualité sonore mais sans réduction de bruit

Nothing a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les ear (Stick). Sans réduction de bruit, ils proposent néanmoins un système audio plus poussé.

Il y a un an et demi, Nothing était encore une petite marque connue essentiellement pour son cofondateur, Carl Pei, ancien patron de OnePlus. Depuis, le constructeur a réussi à se faire un nom grâce à ses produits, qu’il s’agisse des écouteurs sans fil, avec les Nothing ear (1), ou des smartphones avec le Nothing phone (1).

Ce mercredi, Nothing a dévoilé sa deuxième paire d’écouteurs sans fil. Comme promis, il s’agit donc bel et bien des Nothing ear (Stick) qui avaient déjà fait l’objet de plusieurs teasings ces derniers mois. Les écouteurs de Nothing se distinguent cependant par plusieurs aspects des ear (1) lancés à l’été 2021, que ce soit sur le design du boîtier, sur les composants acoustiques ou sur le format des écouteurs en eux-mêmes.

Contrairement aux Nothing ear (1), les ear (Stick) ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Il s’agit en fait d’écouteurs ouverts ou open-fil — Nothing les qualifie de semi-intra — à l’instar des AirPods 3 d’Apple ou des FreeBuds 4 de Huawei. Cela n’est pas sans incidence sur les fonctions proposées ou les caractéristiques acoustiques. En effet, en raison de l’absence d’isolation passive, Nothing a décidé de faire l’impasse sur la réduction de bruit active pour ses deuxièmes écouteurs.

En revanche, en raison de l’absence d’embouts et donc d’étanchéité, Nothing a dû faire face à un problème particulier pour ses ear (Stick). En effet, pour compenser la déperdition d’ondes sonores — en particulier les basses fréquences — le constructeur a intégré des transducteurs bien plus larges sur les ear (Stick) que sur les ear (1). Les nouveaux modèles profitent ainsi de haut-parleurs de 12,6 mm de diamètre, contre 11,6 mm sur les anciens modèles. Nothing assure par ailleurs avoir développé directement ses propres transducteurs afin d’assurer la meilleure réactivité possible.

Un format légèrement revu

Nothing a également revu légèrement le format et les interactions de ses écouteurs. Si on retrouve un format à tige, les Nothing ear (Stick) pèsent 0,3 gramme de moins chacun pour 4,4 grammes par écouteur sur la balance. Leurs antennes Bluetooth 5.2 ont également été repositionnées pour se caler entre la tige et la canule pour éviter au mieux les interférences avec le visage. Notons également que les écouteurs ne sont pas compatibles avec le Bluetooth multipoint et ne profitent que des codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Enfin, au niveau de la tige, Nothing a adopté un système de pression pour gérer le volume avec une pression longue à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter la puissance sonore.

Les Nothing ear (Stick) proposent enfin une autonomie annoncée à 7 heures pour les écouteurs seuls et jusqu’à 29 heures avec le boîtier. Celui-ci va permettre de récupérer 2 heures d’autonomie en 10 minutes de charge. Il n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Les Nothing ear (Stick) seront disponibles au prix de 119 euros en France.



