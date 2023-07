Même les Nothing Ear (Stick) en promotion à -45 % n’échappent pas aux soldes d’été

La marque Nothing ne disait rien à personne il y a encore quelques années, et pour cause, elle a vu le jour fin 2020. Qu'elle ait réussi à se faire une belle place dans le monde de la high-tech en si peu de temps est un exploit. En plus de smartphones, le constructeur britannique propose des écouteurs sans fil dont le dernier modèle, Nothing Ear (Stick), voit son prix chuter de 119 euros à 65,04 euros chez Amazon durant les soldes d'été.

Les Nothing Ear (Stick) sont des écouteurs sans fil pas comme les autres à tous points de vue, en particulier pour ce qui est du design avec cette boîte de rangement tubulaire. Ces true wireless peuvent également se targuer d’une autonomie solide, mais pour ce qui est des performances, nous allons voir que ce n’est pas si simple que cela. Grâce aux soldes d’été, il est temps de mettre la main sur ces Nothing Ear (Stick) moins chers de 45 % sur Amazon.

Les Nothing Ear (Stick) en quelques points

Des écouteurs semi -intra-auriculaires confortables

Une scène sonore large

Une belle autonomie

Au lieu de 119 euros habituellement, les Nothing Ear (Stick) sont maintenant disponibles en promotion à 65,04 euros chez Amazon.

Des écouteurs qui ont défilé à la London Fashion Week

En les dévoilant officiellement lors de la London Fashion Week en septembre 2022, Nothing a clairement fait part de ses intentions : faire de ses Nothing Ear (Stick) un véritable accessoire de mode grâce à un design qui les démarque de la concurrence. Le Nothing Phone était déjà une réussite sur ce critère, les Nothing Ear (Stick) ont renouvelé le tir avec d’une part leur boîtier cylindrique compact faisant penser à un rouge à lèvres, et d’autre part, un look généreusement bombé avec des tiges transparentes et un jeu de couleurs pour ne pas confondre l’écouteur droit du gauche. Futuriste.

Ces écouteurs sont séduisants, certes, mais sont-ils confortables ? La réponse est oui. Les Nothing Ear (Stick) adoptent un format semi -intra-auriculaire, ce qui signifie qu’ils s’installent seulement à l’entrée du conduit auditif, les personnes qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires devraient donc les trouver agréables à porter sans crainte de les faire tomber en secouant la tête. Les Nothing Ear (Stick) ont également une certification IP54, ils sont résistants à la poussière et aux projections d’eau mais pas à l’immersion.

Stylés, endurants et… c’est tout ?

Un autre atout chez ces Nothing Ear (Stick) est l’autonomie, les écouteurs sont capables de tenir environ sept heures en une seule traite avec le volume à 50 %. Avec le boîtier, ce chiffre s’élève à 29 heures, c’est-à-dire qu’il est capable d’assurer trois recharges consécutives avant d’avoir besoin d’être rechargé à son tour. La recharge s’effectue avec un câble USB-C, il faut environ deux heures pour recharger entièrement les écouteurs et la charge rapide permet de récupérer deux heures d’autonomie en dix minutes.

Pour les performances audio, c’est mi-figue mi-raisin. Les Nothing Ear (Stick) sont dotés de transducteurs de 12,6 mm, ce qui est imposant pour des écouteurs sans fil et devrait permettre en théorie d’augmenter l’intensité des basses fréquences. Pourtant, la signature sonore de ces écouteurs est déséquilibrée, et tout cela à cause… du design. Celui-ci ne permet en effet qu’une isolation passive médiocre et un effondrement des basses fréquences au profit des plus hautes avec des médiums surexposés. Ces true wireless se rattrapent un peu avec une scène sonore large. Quant aux micros, leur captation est moyenne à cause de la réduction des bruits parasites qui masque les hautes fréquences.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Nothing Ear (Stick).

