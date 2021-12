Nvidia GeForce RTX 2050, MX570 et MX550 : trois nouvelles options pour les ordinateurs portables abordables

Nvidia vient de dévoiler trois nouveaux GPU pour ordinateurs portables : GeForce RTX 2050, MX570 et MX550. C'est ce que l'on appelle de dGPU, ils équiperont des PC portables abordables et/ou compacts.

La gamme GeForce MX est peu connue, elle équipe les ordinateurs portables légers, comme des ultrabooks, pour fournir une solution un peu plus performante que l’iGPU Intel. Cela permet de jouer dans des conditions correctes, en définition HD et Full HD, mais aussi de faire mieux tourner les outils Adobe par exemple. Quant à la RTX 2050, c’est une nouvelle carte graphique un peu plus véloce, mais qui reste l’entrée de gamme des RTX 20, avec des cœurs RT et donc du ray-tracing et du DLSS.

Les GeForce RTX 2050 et MX570 utilisent le GPU d’Ampere GA107 – le même GPU que celui de la GeForce RTX 3050 (Ti). La GeForce MX550, comme la MX450, est basée sur le TU117 de la génération Turing.

GeForce RTX 2050 : petite consommation

La GeForce RTX 2050 viendra compléter la gamme RTX 20. Pour rappel, Nvidia a récemment mis à jour la RTX 2060. La gamme RTX, contrairement à la gamme MX, intègre les cœurs RT, les cœurs Tensor et l’encodeur Nvidia pour profiter des fonctionnalités dédiées, notamment le ray-tracing, Nvidia DLSS, Reflex et Broadcast, entre autres.

Avec 2 048 cœurs, ce GPU en propose autant que la GeForce RTX 3050 pour PC portables, et la RTX 2050 mobile dispose également de 4 Go de GDDR6. La différence entre les deux cartes est au niveau de la consommation électrique et l’interface mémoire : le GPU pour portable GeForce RTX 3050 peut consommer 35 à 80 watts et dispose d’une interface mémoire 128 bits, tandis que la GeForce RTX 2050 pour ordinateurs portables ne peut consommer que 30 à 45 watts et dépend de l’interface mémoire 65 bits.

Selon Nvidia, la GeForce MX570 sera le plus rapide des GPU MAX à ce jour. Quant à la MX550, c’est une mise à jour du MX450, avec plus de cœurs CUDA et des vitesses de mémoire plus rapides qu’auparavant.

Nous avons encore peu de détails techniques sur ces deux dGPU, les premiers ordinateurs portables équipés de ces solutions Nvidia arriveront début 2022. Il nous plus qu’à attendre les annonces des partenaires de Nvidia pendant le CES 2022.

