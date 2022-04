Pour débuter le mois d'avril, Nvidia annonce de nouveaux jeux au catalogue du service de cloud gaming GeForce Now, mais aussi une amélioration de l'accès aux démos depuis sa plateforme.

Le mois d’avril apporte son premier lot de jeux qui viennent s’ajouter au large catalogue de titres compatibles avec la plateforme de cloud gaming GeForce Now. Après un mois de mars bien chargé, six nouveaux titres vont ainsi faire le bonheur de leurs propriétaires qui pourront en profiter sur smartphone, tablette, PC, Mac et tous les autres appareils compatibles.

La grande nouveauté du mois, c’est aussi l’amélioration de l’expérience des démos avec un accès plus rapide. Elles sont désormais rangées dans une catégorie « Instant Play Free Demos » qui permet de les lancer en un clic. On trouve là Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue.

Vous pouvez ainsi tester les jeux sur n’importe quel support avant de les acheter sur PC. Si vous êtes abonnés Prioritaire ou RTX 3080, vous pouvez même profiter du RTX dans Ghostrunner et du DLSS dans Chorus.

Les jeux ajoutés en avril 2022

Déjà disponible sur Steam, la version Epic Games Store de Tunic est désormais également compatible avec GeForce Now. Vous pourrez donc y poursuivre les aventures du petit renard qui doit faire face à des monstres féroces dans ce jeu d’action isométrique bien moins facile que ses jolies couleurs et son design enfantin ne le laissent croire.

Elderborn est destiné aux amateurs de slasher d’action fantasy. Un combo magique sur fond de musique metal où vos combats à l’arme blanche vont faire des ravages parmi les tribus barbares. A vous de montrer que vous êtes le maître dans ce RPG sanglant.

Jeu de tir et d’action façon roguelite, Die After Sunset mêle combat, voyage dans le temps et quêtes. Sorti en 2016, Offworld Trading Company est enfin sur GeForce Now avec ses colonies de Mars à faire fructifier malgré une concurrence féroce pour dominer le Nouveau monde. Northgard est sans surprise un jeu se basant sur la mythologie nordique dans lequel vous prenez la direction d’un clan viking bien décidé à conquérir les terres voisines. Un jeu, comme le précédent, où l’on retrouve l’inspiration de Civilization. Spirit of the island est un jeu tout mignon de simulation en coopération où il faut construire sa ferme, élever ses animaux, créer ses objets et faire fructifier son archipel.

Dès le 7 avril :

