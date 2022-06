Le mois de juin est l'occasion pour Nvidia d'ajouter des jeux à la bibliothèque de GeForce Now. On note l'arrivée de plusieurs jeux dès leurs sorties sur Steam.

Le mois de juin commence mi-figue mi-raison pour GeForce Now. Le service de Cloud Gaming de Nvidia accueille un petit groupe de nouveaux titres dans la bibliothèque de GeForce Now, dont plusieurs nouveaux jeux. Malheureusement, cette dernière va aussi perdre un titre de choix, God of War.

Les jeux ajoutés à GeForce Now en juin 2022

LEAP (Nouvelle sortie sur Steam)

Souldiers (Nouvelle sortie sur Steam)

Twilight Wars : Declassified (Nouvelle sortie sur Steam)

ABRISS – build to destroy (Steam)

ANNO : Mutationem (Steam)

Kathy Rain : Director’s Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

MythBusters: The Game – Crazy Experiments Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 8 juin)

POSTAL : Brain Damaged (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juin)

Pro Cycling Manager 2022 (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juin)

Tour de France 2022 (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juin)

Builder Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juin)

Chivalry 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 12 juin)

Starship Troopers – Terran Command (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 16 juin)

Airborne Kingdom (Steam)

Core Keeper (Steam)

Fishing : North Atlantic (Steam)

Immortal Life (Steam)

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II (Steam)

KeyWe (Steam)

King Arthur: Knight’s Tale (Steam)

Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

Silt (Steam et Epic Games Store)

SimAirport (Steam)

Comme on peut le voir, c’est un joli groupe de jeux que Nvidia devrait intégrer à son service tout au long du mois. Plusieurs titres comme Souldiers, Leap, Pro Cycling Manager 2022 ou encore Builder Simulator seront disponibles sur GeForce Now dès leur arrivée sur Steam.

Dans cette longue liste de titres, on vous recommande de jeter un coup d’oeil à Core Keeper, un jeu d’exploration et de survie qui a été très bien reçu lors de sa sortie sur Steam en mars 2022. En France, c’est évidemment le Tour de France 2022 qui va nous intéresser dès le 9 juin.

