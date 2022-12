Nvidia annonce sa présence au CES 2023 : tout ce que l’on sait sur les GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables

Il semblerait que Nvidia ait prévu de sortir cinq variantes de GPU GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables. Des informations techniques sur ces modèles ont été divulguées.

Mise à jour du 29 décembre 2022 :

Nvidia a confirmé son événement GeForce Beyond au CES 2023 le 3 janvier à 8 heures (heure locale, à Las Vegas).

Tune in January 3rd at 8AM PT for GeForce Beyond at CES 2023. Learn more ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 27, 2022

Article original du 23 décembre 2022 :

Après avoir lancé les premières cartes GeForce RTX 40, dont la RTX 4090 et la RTX 4080, et leurs GPU Ada, nous attendons désormais les variantes pour PC portables.

Ces nouveaux GPU devraient être lancés lors du CES 2023, qui aura tout début janvier. Précisons que le salon américain ne sera pas uniquement l’occasion de découvrir les RTX 40 pour PC portables, puisque l’on attend également les prochains processeurs Intel Raptor Lake de 13ᵉ génération ainsi que ceux d’AMD.

On attend cinq nouveaux GPU dédiés

Bref, la gamme de GPU pour ordinateurs portables Ada en GeForce RTX 40 devrait être dominée par la GeForce RTX 4090, basée sur la puce AD103 4 nm (la même qui équipe la RTX 4080 pour PC de bureau).

Ce GPU serait équipé de 16 Go de mémoire, d’une configuration de cœur encore inconnue, de fréquences GPU Boost allant jusqu’à 2,04 GHz et d’une consommation comprise entre 150 W et 175 W, pouvant atteindre 200 W grâce aux 25 W de plage de boost dynamique.

En descendant dans la gamme, il y aura aussi le GPU GeForce RTX 4080 basé sur la puce AD104, la même puce qui alimente les prochaines cartes graphiques pour PC de bureau RTX 4070 Ti et RTX 4070.

Le GPU RTX 4070 serait basé sur la puce AD106 4 nm encore inédite qui disposerait d’une interface mémoire GDDR6X 128 bits, avec 8 Go de mémoire vive dédiée. Viennent ensuite les RTX 4060 et RTX 4050, toutes deux basées sur la puce AD107 4 nm, qui est probablement la plus petite implémentation « Ada ». Le premier GPU disposerait de 8 Go de mémoire et le second de 6 Go.

