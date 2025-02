La flambée des prix des GeForce 5080 et 5090 en chiffres

C’est la douche froide. Les tarifs des nouvelles GeForce RTX 5080 et 5090 s’envolent, et les constructeurs semblent en profiter allègrement.

Comme vous le savez, les pénuries des GeForce 5080 et GeForce 5090 vont durer plusieurs semaines.

Pour aller plus loin

Les Nvidia GeForce RTX 5080 et 5090 introuvables ? Cela va durer longtemps

Et Asus et MSI sont accusés d’alimenter la hausse des prix sur leurs dernières GeForce RTX 5000, ils profitent d’une demande particulièrement soutenue pour augmenter leurs marges.

Le cas le plus frappant concerne MSI, qui n’a pas hésité à revoir ses tarifs à la hausse de manière importante sur le store officiel. Leur modèle GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC, initialement proposé à 1 169 euros, s’affiche désormais à 1 469 euros — une augmentation de 25 %. Cette hausse ne touche pas uniquement les modèles d’entrée de gamme : même les versions premium comme la Suprim Liquid SOC, refroidie par eau, ont vu leur prix grimper de 1 539 à 1 669 euros.

Pour aller plus loin

Je suis passé de la Nvidia GeForce RTX 3080 à la RTX 5080 : un vrai bond en avant ou une simple upgrade ?

Mais le record absolu est détenu par Asus, qui a brièvement commercialisé sa ROG Astral GeForce RTX 5090 au prix stupéfiant de 4 900 euros sur son store officiel — soit plus de 66 % au-dessus du prix conseillé de 2 949 euros. Cette offre a rapidement disparu de la boutique en ligne, mais elle illustre parfaitement la tendance actuelle du marché.

On constate une situation similaire sur LDLC, l’un des plus grands revendeurs français de matériel informatique. Les prix affichés pour les RTX 5080 sont très éloignés du prix de référence recommandé par Nvidia.

Sur cette capture d’écran, on peut voir que :

Ces tarifs sont nettement supérieurs au prix de référence conseillé par Nvidia qui était de 1169 €. Les augmentations varient entre 28 % et 56 % selon les modèles.

Cette inflation des prix n’est donc pas limitée aux boutiques officielles des constructeurs (Asus, MSI) mais s’étend également aux revendeurs traditionnels comme LDLC.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !