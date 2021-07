OnePlus Nord 2 : la fiche technique quasi complète se dévoile déjà

Le OnePlus Nord 2 dévoile ses caractéristiques quelques jours avant sa présentation officielle, qui doit avoir lieu le jeudi 22 juillet à 16h.

À quelques jours de sa présentation officielle le 22 juillet prochain, le OnePlus Nord 2 se dévoile. Sa fiche technique semble avoir fuité sur le site 91 Mobiles. On sait tout ou presque tout. Suivez le guide.

Commençons par l’extérieur si vous le voulez bien. On retrouve un écran 6,43 pouces, qui serait un AMOLED Full HD+, et doté d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il s’agirait peu ou prou du même que sur le OnePlus Nord premier du nom. Il serait en outre compatible HDR 10+. En haut à gauche de la dalle, un poinçon laisserait un peu de place pour un capteur 32 mégapixels. L’écran devrait être protégé par du Gorilla Glass 5.

Le même capteur que sur les 9 et 9 Pro

Toujours à l’extérieur, mais à l’arrière ce coup-ci, le bloc photo accueillerait trois capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels. Notons que OnePlus a d’ailleurs communiqué officiellement sur l’objectif grand angle. Celui-ci sera un Sony IMX766, déjà présent sur des modèles beaucoup plus cher, comme les OnePlus 9 et 9 Pro.

Passons à ce qu’on trouverait à l’intérieur du boitier. OnePlus a déjà présenté le SoC : il s’agit d’un Dimensity 1200-IA, une version boostée à l’IA de la puce de MediaTek, et une première pour OnePlus. Selon 91 Mobile, un des modèles disponibles serait vendu avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté batterie, le OnePlus Nord 2 s’appuierait sur 4500 mAh. Il serait aussi compatible avec le Warp Charging. Enfin, le support Dual-Sim devrait être de la partie.

Le OnePlus Nord 2 devrait être vendu dans deux coloris : un noir et un bleu. Il sera annoncé officiellement le jeudi 22 juillet 2021 à 16 h.